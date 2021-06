Une femme du village d’Ayalur à Palakkad au Kerala, qui a disparu il y a 11 ans, a été retrouvée vivant à seulement 500 mètres de la maison de ses parents avec son amant. Sajitha, qui a quitté la maison à l’âge de 18 ans, a été retrouvé après que la famille d’Alinchuvattil Rahman, 34 ans, a déposé une plainte lorsqu’il a disparu il y a trois mois. Le frère aîné de Rahman, Basheer, l’a repéré sur la route mardi, ce qui les a ensuite amenés à trouver Rahman et Sajitha vivant en location dans un autre village. Après que la police les a présentés devant un tribunal local, ils ont été autorisés à vivre ensemble car Sajith a déclaré qu’elle voulait vivre avec Rahman. Selon Deepa Kumar A, agent de police du poste de police de Nenmara, le couple a dû cacher sa relation par crainte de réactions négatives car ils appartenaient à des religions différentes. Le couple a été emmené chez Rahman et ils ont raconté comment Sajitha avait vécu secrètement dans une seule pièce pendant toutes ces années. Sajitha avait quitté la maison en février 2010, est entrée dans la maison de Rahman et n’a pas été retrouvée toutes ces années. Elle ne gardait pas de téléphone portable à ce moment-là et toutes les tentatives de recherche de la police à l’époque ont échoué. Selon Kumar, personne n’avait la moindre idée de leur liaison puisque d’habitude, les deux personnes disparaissent lorsqu’il s’agit de s’enfuir.

Selon Basheer, Rahman vivait dans une pièce séparée et ne laissait personne entrer. Ses parents non plus ne l’ont jamais dérangé puisqu’il est considéré comme une personne impétueuse.

S’adressant à News18, le SHO a déclaré: «Après la fuite de Sajitha, ils ont commencé à vivre ensemble dans la pièce. Il y avait quatre autres personnes dans la maison, dont les parents, la sœur et le neveu de Rehman. Rehman avait l’habitude de devenir violent si quelqu’un essayait de s’approcher de sa chambre ou d’entrer. Peu à peu, les autres membres ont commencé à éviter de s’approcher de sa chambre. Plusieurs fois, il n’allait même pas au travail et avait l’habitude de prendre de la nourriture à l’intérieur de la pièce. »

Selon un membre du panchayat d’Ayalur et voisin des parents de Rahman, Pushpakaran, Rahman était considéré comme un introverti et les gens soupçonnaient également qu’il avait des problèmes mentaux. Il a dit que Rahman avait retiré quelques barreaux de la fenêtre de sa chambre qui permettaient à Sajitha de sortir pendant la nuit puisqu’il n’y avait pas de toilettes attenantes.

Toutes ces années, Sajitha a pu se divertir à l’aide d’une petite télévision. On ne sait toujours pas pourquoi elle a finalement quitté la maison il y a trois mois. Le même jour, Rahman a ramassé une querelle à la maison, est partie d’un pas lourd et a commencé à vivre avec elle dans un autre village où ils ont été trouvés.

