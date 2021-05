Une femme du Kerala décolle comme pilote avec son vol inaugural, Shashi Tharoor l’appelle «  vraie inspiration  »

Pour Jeni Jerome, 23 ans, c’était un rêve devenu réalité lorsqu’elle a finalement su qu’elle piloterait le vol Air Arabia G9 449 en tant que copilote de Sharjah à Thiruvananthapuram. Originaire de Kochuthura, un village côtier parmi les nombreux à Thiruvananthapuram, Jeni vit actuellement à Ajman avec ses parents et elle a toujours été passionnée par l’aviation. Et alors qu’elle s’apprêtait à jouer le rôle du copilote sur le vol vers sa ville natale, Jeni a reçu un élan d’amour et de soutien de tous sur les réseaux sociaux. Et le leader du peloton était le chef du Congrès et le député de Thiruvananthapuram Shashi Tharoor, qui a envoyé ses meilleurs voeux à Jeni pour le vol.

«Félicitations à Jeni Jerome de Kochuthura de Tvm pour son vol inaugural en tant que copilote. Lorsqu’elle vole aujourd’hui le vol @airarabiagroup SHJ à TRV, c’est la réalisation d’un rêve d’enfance d’une fille d’un petit hameau de pêcheurs pour devenir pilote professionnel. Une vraie inspiration!

Félicitations à Jeni Jerome de Kochuthura de Tvm pour son vol inaugural en tant que copilote. Quand elle vole aujourd’hui@airarabiagroupvol SHJ à TRV, c’est la réalisation d’un rêve d’enfance d’une jeune fille d’un petit hameau de pêcheurs de devenir pilote professionnel. Une vraie inspiration! pic.twitter.com/0pJmXF2hoc– Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 22 mai 2021

«Jeni a toujours adoré voler. C’était un rêve qu’elle avait fait de sa jeunesse. En fait, son père Jérôme était tout aussi passionné par son vol. C’était aussi son rêve autant que celui de Jeni », a déclaré sa cousine Sherin citée par Le nouvel Indian Express.

Le père de Jeni, Jerome, travaille comme responsable de la fabrication dans la société britannique Lamprell et la famille, les deux parents, Jeni et son frère Jeby sont installés à Ajman depuis 25 ans. Après ses 12èmes examens, Jeni a rejoint une académie d’aviation.

Le tweet de Tharoor est devenu viral et de nombreuses personnes ont félicité Jeni pour ses réalisations.

C’est une véritable autonomisation … elle est une source d’inspiration pour toute une génération de personnes à venir dans le futur .. – Shree Kumar (@ShreeKumarH) 22 mai 2021

Félicitations à ce jeune pilote. Que Dieu la bénisse 🙏— Chandra Babu (@ babuchandra01) 22 mai 2021

Le pouvoir des femmes continue de grimper dans les cieux – Junktraveller (@junktraveller) 22 mai 2021

Si l’on est déterminé, « Le ciel est la limite » – TG Rajasekhar (@ TGRajasekhar1) 22 mai 2021

Le vol de Jeni est parti de Sharjah pour Thiruvananthapuram à 22h25 samedi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici