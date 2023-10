Une femme du Kentucky accusée du meurtre de son père est arrêtée pour une nouvelle violation de sa caution

Une femme du comté de Barren accusée du meurtre de son père est de retour en prison après qu’un test de dépistage de drogue a indiqué qu’elle avait été testée positive à la méthamphétamine, violant ainsi les conditions de sa caution.

Cheryl « Leighanne » Bennett, 46 ans, a été inculpée de meurtre pour la mort de son père, Michael « Mickey » Logsdon. La mère de Bennett, Donna Logsdon, 71 ans, a également été inculpée de meurtre en janvier 2023 par un grand jury du comté de Barren. Ils auraient éteint et rallumé une machine qui aidait Michael Logsdon à respirer pendant cinq heures, provoquant sa mort.

Les deux femmes étaient en liberté depuis janvier tandis que leur affaire est portée devant le système judiciaire après qu’un membre de la famille a déposé leur caution, selon des documents judiciaires. Pendant une grande partie de cette période, les deux hommes ont été assignés à résidence au domicile où le meurtre aurait eu lieu, selon des documents judiciaires.

Le 12 octobre, un mandat d’arrêt sans caution a été émis par le juge John Alexander de la Cour de circuit de Barren, citant que Bennett aurait « violé une ou plusieurs conditions de caution basées sur un rapport You Turn » daté du même jour, selon des documents judiciaires.

You Turn est un service de surveillance GPS qui a surveillé Bennett et Logsdon. Selon une lettre du service You Turn, un dépistage aléatoire de drogues pour Bennett s’est révélé positif à la méthamphétamine le 9 octobre. Les résultats des tests suggèrent que les niveaux de méthamphétamine de Bennett étaient quatre fois supérieurs au seuil de 50 nanogrammes par millilitre.

Le test a montré que l’échantillon était également dilué, selon des documents judiciaires. Il s’agit du troisième test de dépistage de drogue positif de Bennett alors qu’elle était en liberté sous caution, a écrit l’avocate du Commonwealth, Kori Beck Bumgarner, dans une requête visant à révoquer la caution de Bennett.

Vendredi, Bennett a été arrêté au domicile de Tanglewood Drive où le meurtre aurait eu lieu, selon un procès-verbal d’arrestation.

Bennett est actuellement hébergé au centre de détention du comté de Barren, selon les registres de prison en ligne. Elle a comparu via Zoom lundi pour une comparution devant le tribunal au cours de laquelle Alexander a accordé une requête demandant à son avocat de se retirer de l’affaire.

Johnny Wade Bell, l’avocat représentant Bennett et sa mère, a déposé sa requête en retrait de l’affaire deux jours avant l’émission du mandat d’arrêt contre Bennett.

Rob Eggert est le nouvel avocat nommé pour représenter Logsdon, selon des documents judiciaires. L’avocat de Louisville, John Olash, est le nouvel avocat représentant Bennett.

