Une femme du Gujarat se présente à l’examen de son petit ami pendant ses vacances dans l’Uttarakhand

Les gens à travers l’histoire ont prouvé qu’ils étaient prêts à aller jusqu’au bout par amour et une femme de 24 ans basée au Gujarat n’était pas différente. Elle a été surprise en train de tenter de passer un examen pour son petit ami qui aurait passé des vacances dans l’Uttarakhand, selon un rapport de Mirror Now. Elle a siégé en tant que candidate fictive à l’examen de troisième année du B.Com au nom de son petit ami alors qu’il était, selon elle, en vacances dans l’Uttarakhand. L’examen a eu lieu en octobre de cette année et après l’incident, le comité de l’équipe d’évaluation et de consultation équitables (FACT) a recommandé une sanction au syndicat de l’Université Veer Narmad South Gujarat (VNSGU).

Un responsable a déclaré que la femme et l’homme étaient amis depuis l’école et que ses parents n’étaient pas au courant de sa tentative. Le modus operandi de la femme consistait à utiliser un ordinateur pour changer le ticket de la salle et à en imprimer une copie afin qu’elle puisse entrer dans la salle d’examen. Elle avait mis sa propre photo à la place de la sienne sur le ticket du hall et avait légèrement modifié le nom.

Un membre du corps professoral du collège a déclaré que les superviseurs changeaient tous les jours et qu’ils ne connaissaient pas personnellement chaque étudiant; cependant, ils ont vérifié les billets de la salle des étudiants pour vérification. La femme a été donnée par un autre étudiant qui a déclaré qu’un homme s’asseyait généralement à la place où la femme apparaissait ce jour-là.

Après que la femme ait été attrapée, son petit ami a été appelé et il a dit au comité qu’il se trouvait dans l’Uttarakhand au moment de l’incident. De plus, il aurait échoué aux examens réguliers de troisième année du B.Com, après quoi sa petite amie a tenté de se présenter à l’examen en son nom.

L’incident n’augure rien de bon pour la femme. Si VNSGU accepte la recommandation de punition du FACT, son diplôme de BCom pourrait être annulé et elle pourrait même perdre son emploi au gouvernement. Snehal Joshi, responsable du comité FACT, a déclaré au Times of India que l’annulation du propre diplôme du délinquant est la peine maximale qu’un candidat factice encourt. “Si l’université récompense la peine maximale, les résultats précédents du véritable étudiant peuvent également être exclus de l’examen pendant les trois prochaines années”, a ajouté Joshi.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici