Une femme du Delaware remporte deux fois la loterie, l’une des rares gagnantes à le faire

Sur le chemin du retour après avoir réclamé son prix au siège de la loterie du Delaware, elle a décidé de célébrer en achetant trois billets Serious Money à 30 $ dans un Tiger Mart à Dover, Delaware.

Plus tôt ce mois-ci, une femme de 70 ans du Delaware a remporté deux jackpots de loterie totalisant 400 000 $ au cours de la même semaine, malgré les chances incroyables d’un tel exploit. Et ce n’est pas non plus la première fois que quelque chose comme ça arrive à un gagnant de loterie.

Les doubles gagnants à la loterie ne sont pas courants, mais ils se produisent plus que vous ne le pensez.

Plus tôt cette année, une femme de l’Iowa a remporté son deuxième prix de loterie de 100 000 $ dans un peu plus de deux ans. La gagnante a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser ses gains pour rembourser ses dettes et peut-être créer une entreprise.

Alors que la loterie de l’Iowa n’a pas révélé le premier jeu auquel elle a joué, sa deuxième victoire est venue en grattant un “Hit It Big!” ticket, qui a une cote de 1 sur 116 808.

L’année dernière, un homme de Caroline du Nord a accidentellement remporté un jackpot de 25 000 $ par an deux fois le même jour.

Il a acheté un billet de loterie Lucky for Life, a oublié qu’il l’avait acheté, puis a acheté un deuxième billet avec les mêmes numéros, selon le site de loterie de l’État. Les chances de gagner une seule fois sont de 1 sur 1 813 028, selon le site Web du jeu de loterie.

Et il y a deux ans, un homme du Nebraska a gagné deux jackpots dans l’année. Il a d’abord gagné 100 000 $ après avoir acheté un billet à gratter 20X The Money, puis quelques mois plus tard, il a gagné 50 000 $ grâce à un billet à gratter Money Clip acheté dans le même magasin.

Les chances de gagner à chaque match étaient de 1 sur 80 000, selon la loterie de l’État.

