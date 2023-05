Une femme du Delaware plaide coupable d’avoir tué sa fille de 3 ans et jeté des restes sur un terrain de softball

DOVER, Delaware (AP) – Une femme du Delaware risque des décennies de prison après avoir plaidé coupable d’avoir tué sa fille de 3 ans et jeté ses restes brûlés sur un terrain de softball.

Kristie Haas, 31 ans, a plaidé coupable jeudi de meurtre par maltraitance ou négligence, de maltraitance d’un cadavre et de trois chefs d’accusation de mise en danger du bien-être d’un enfant. Les procureurs recommandent une peine de 50 ans de prison pour meurtre, avec sursis pour surveillance non privative de liberté après 30 ans derrière les barreaux. L’accusation de meurtre est passible d’une peine maximale de prison à vie. Les procureurs recommandent la probation pour les autres chefs d’accusation et abandonneront plusieurs autres accusations de crime et de délit.

« Oui, votre honneur », a répété doucement Haas à plusieurs reprises alors que le juge de la Cour supérieure, Noel Primos, lui demandait si elle comprenait la nature des accusations et les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité.

À la demande des avocats, Primos, qui n’est pas lié par la recommandation de condamnation, a reporté la condamnation au 10 juillet, date à laquelle devait commencer le procès de Haas.

Le procureur Kevin Smith a déclaré que le retard laissera le temps aux proches de la victime, Emma Grace Cole, de prendre des dispositions pour voyager depuis l’extérieur de l’État pour assister au prononcé de la peine.

Les avocats, dans l’intervalle, prépareront des mémorandums de condamnation. Smith a déclaré que les procureurs recommandaient une évaluation de la santé mentale de Haas. L’avocat de la défense, Patrick Collins, a déclaré au juge que Haas était déjà traité pour un trouble bipolaire et une dépression.

« Elle est à jour sur ses médicaments », a-t-il déclaré.

La défense et l’accusation ne sont pas d’accord sur la question de savoir si Haas devrait être interdite d’avoir tout contact avec ses trois autres enfants, comme recommandé par les procureurs, ou si elle devrait être autorisée à entrer en contact conformément aux ordonnances du tribunal.

Collins a refusé de commenter en quittant la salle d’audience. Le tribunal a rendu une ordonnance de bâillon partiel en juin 2021 limitant ce que les avocats pouvaient dire sur l’affaire, ce qui a attiré l’attention des médias.

Le corps de l’enfant a été retrouvé en septembre 2019 par une personne promenant un chien dans Smyrna-Clayton Little Lass Fields, un parc de softball près du Smyrna Middle School dans le centre du Delaware. À l’époque, Emma vivait avec ses parents et ses frères et sœurs à moins d’un mile du terrain de balle. Les autorités pensent qu’Emma était morte depuis plusieurs semaines avant que son corps ne soit retrouvé.

Haas et son mari, Brandon Haas, qui était le beau-père de l’enfant, ont été arrêtés en Pennsylvanie en octobre 2020, plus d’un an après la découverte du corps de l’enfant. Les deux ont été initialement inculpés de crimes de maltraitance d’enfants, de mise en danger d’enfants et d’entrave aux poursuites impliquant la mort d’Emma, ​​ainsi que d’accusations de délit de mise en danger d’enfants impliquant ses frères et sœurs.

Kristie Haas a également été accusée d’agression criminelle, d’avoir abusé d’un cadavre et d’avoir brûlé imprudemment. Les accusations portées contre elle ont ensuite été améliorées pour inclure deux chefs de meurtre.

Les autorités ont allégué que le couple avait privé Emma de nourriture et de soins médicaux et l’avait soumise à « la torture ou à des mauvais traitements », tout en la soumettant, elle et ses frères et sœurs, à des exercices forcés excessifs et à une discipline physique inappropriée.

Un procès pour Brandon Haas doit commencer le 10 juillet. Il risque plus de 40 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Randall Chase, l’Associated Press