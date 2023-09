Une femme du comté d’Orange arrêtée pour une escroquerie présumée à la location

Une femme du comté d’Orange a été arrêtée mercredi, soupçonnée d’avoir volé plus de 200 000 $ à des personnes dans le cadre d’une escroquerie à la location.

Surong Li, 29 ans, un résident d’Irvine, a été arrêté pour vol qualifié, possession d’une fausse pièce d’identité et vol sous faux prétexte, selon un communiqué de presse du département de police d’Irvine.

Li se serait présentée comme une gestionnaire immobilière et aurait conclu des contrats de location avec les victimes pour des propriétés qu’elle ne représentait pas, a indiqué la police. Li a simulé l’existence de certaines propriétés locatives ou n’a jamais transféré d’argent au véritable propriétaire, a indiqué la police.

Pour éviter de telles escroqueries, la Federal Trade Commission recommande de prendre des précautions, telles que :

Recherchez en ligne « plainte », « avis » ou « arnaque » ainsi que le nom du propriétaire ou de la société de location pour voir quelles sont les expériences des autres personnes.

Regardez la propriété en personne ou faites une visite virtuelle avant de payer ou de signer. Demandez une carte de visite émise par la société de location et vérifiez la pièce d’identité de l’agent de location pour vous assurer qu’elle correspond aux dossiers.

Recherchez les sites Web d’évaluation des impôts du comté ou de la ville si vous traitez avec un propriétaire privé. Assurez-vous que la pièce d’identité du propriétaire correspond aux enregistrements.

Après avoir obtenu le prix de location, demandez-vous s’il est bien inférieur au reste des loyers de la région.

Ne donnez jamais d’informations financières ou personnelles à toute personne qui vous contacte en prétendant travailler avec la société de location ou le propriétaire. Contactez le propriétaire ou l’entreprise avec les coordonnées dont vous disposez.

Ne payez jamais avec des cartes-cadeaux, des espèces, des virements électroniques ou des crypto-monnaies. Quiconque demande un paiement de cette manière est très probablement un escroc.

L’année dernière, le Département de l’immobilier de Californie a lancé une alerte aux consommateurs à l’échelle de l’État après avoir constaté une augmentation des escroqueries liées au vol d’identité. Les fraudeurs prenaient des informations sur les annonces « à vendre » actuelles et publiaient les résidences à louer sur d’autres sites. Les fraudeurs ont également utilisé des maisons qui étaient auparavant à louer et ont fait croire qu’elles étaient de nouveau sur le marché.

Parfois, les fraudeurs utilisent le nom de l’entreprise de location pour inciter les gens à transférer électroniquement le loyer, les cautions et les frais. D’autres escroqueries consistaient à utiliser des demandes de location frauduleuses pour obtenir des informations telles que le numéro de permis de conduire, le numéro de sécurité sociale et les numéros de compte bancaire afin de voler des identités.