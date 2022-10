Une femme du comté de La Salle dans les années 90 est décédée des suites de complications liées au COVID-19 – Shaw Local

Une femme du comté de La Salle dans les années 90 est décédée des suites de complications liées au COVID-19.

Son décès est le quatrième décès lié au COVID dans le comté de La Salle ce mois-ci et le 495e depuis le début de la pandémie.

Le niveau de risque de COVID-19 du comté de La Salle reste faible, selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention.

Le niveau de risque du comté est basé sur ces indicateurs fixés par le CDC, mis à jour jeudi. Au cours des sept derniers jours, le comté a enregistré un taux de cas total de 60,73 pour 100 000 (en baisse de 27 par rapport à la semaine dernière), 7,1 admissions à l’hôpital pour 100 000 de COVID-19 confirmé et 1,9% de lits d’hospitalisation avec personnel utilisés par des patients atteints de COVID-19 confirmé. 19.

Il y a eu 78 nouveaux cas confirmés de COVID-19 signalés du 15 octobre au 21 octobre. Les nouveaux cas étaient trois garçons de moins de 13 ans, trois filles de moins de 13 ans, un adolescent, cinq adolescentes, deux hommes dans la vingtaine. , cinq femmes dans la vingtaine, quatre hommes dans la trentaine, neuf femmes dans la trentaine, un homme dans la quarantaine, six femmes dans la quarantaine, quatre hommes dans la cinquantaine, une femme dans la cinquantaine, trois hommes dans la soixantaine, cinq femmes dans la soixantaine, neuf hommes dans la soixantaine, six femmes dans la soixantaine, deux hommes dans la soixantaine, quatre femmes dans la soixantaine, trois hommes dans la soixantaine et deux femmes dans la soixantaine.

Il y avait 119 personnes précédemment confirmées avec COVID-19 qui ont été libérées de la quarantaine du 15 octobre au 21 octobre.

Le département de la santé du comté de La Salle planifie tous les tests COVID-19 en ligne. Accéder au lien sur https://hipaa.jotform.com/220026540796151.

Le département de la santé du comté de La Salle exhorte toutes les personnes de 6 mois et plus à se faire vacciner et toutes les personnes éligibles à recevoir un rappel bivalent. Le département de la santé du comté de La Salle a le vaccin COVID-19 disponible au département de la santé sur rendez-vous uniquement les mardi, mercredi et jeudi.

Les résidents qui doivent encore être vaccinés ou qui ont besoin d’une dose de rappel bivalente doivent se rendre à https://www.vaccines.gov/

Selon le Département de la santé publique de l’Illinois.