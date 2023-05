Une femme du Colorado reconnue coupable du meurtre de son beau-fils de 11 ans

DENVER (AP) – Les jurés ont déclaré lundi une femme du Colorado coupable de meurtre dans la mort de son beau-fils de 11 ans, rejetant son affirmation selon laquelle elle était folle lorsqu’elle l’a attaqué.

Letecia Stauch a été reconnue coupable de toutes les accusations portées contre elle dans le meurtre de Gannon Stauch pendant plus de trois ans après que les procureurs ont déclaré qu’elle avait poignardé Gannon 18 fois avant de le frapper à la tête, puis de lui tirer dessus une fois. Les procureurs ont affirmé que Stauch avait tué le garçon en janvier 2020 parce qu’elle le détestait et voulait blesser son père, Al Stauch, qu’elle prévoyait de quitter et qui était alors en déploiement de la Garde nationale.

Stauch n’a pas nié avoir tué Gannon et emmené son corps à travers le pays dans une valise à l’arrière d’une camionnette de location. Mais elle a plaidé non coupable pour cause de folie. La défense a fait valoir qu’elle avait tué Gannon lors d’une «pause psychotique» causée par un traumatisme causé par des abus physiques, émotionnels et sexuels pendant son enfance.

Les experts de l’hôpital psychiatrique d’État ont conclu que Stauch avait un trouble de la personnalité avec des traits limites et narcissiques, mais qu’il était sain d’esprit au moment où Gannon a été tué. En vertu de la loi du Colorado, cela signifie comprendre la différence entre le bien et le mal et être capable de former l’intention de commettre un crime.

Le principal témoin de la défense, le Dr Dorothy Lewis, auteur du livre « Crazy, Not Insane » et présenté dans un documentaire de HBO portant le même titre, a conclu que Stauch souffrait d’un trouble dissociatif de l’identité – lorsqu’une personne a deux personnalités ou plus à la suite de traumatisme – et n’était pas sain d’esprit au moment où Gannon a été tué.

Les procureurs, cependant, ont souligné que Lewis ne savait pas comment la santé mentale est définie en vertu de la loi du Colorado.

Dans les semaines qui ont précédé le meurtre de Gannon, Stauch a reçu un diagnostic de trouble anxieux généralisé après avoir été référée à un psychologue alors qu’elle était traitée dans une clinique de santé militaire. La thérapeute Ronda Niederhauser a témoigné que Stauch ne montrait aucun signe de menace pour elle-même ou pour les autres et était consciente de son environnement.

Les autorités pensent que Stauch a tué Gannon dans sa chambre quelques heures avant de signaler sa disparition le 27 janvier 2020, affirmant qu’il n’était pas rentré après avoir joué avec des amis. Des dizaines de bénévoles ont aidé à rechercher le garçon dans la région où vivait la famille près de Colorado Springs. Cependant, les enquêteurs ont révélé plus tard que Stauch avait concocté diverses histoires pour les induire en erreur, notamment qu’un homme qu’elle avait embauché pour réparer un tapis l’avait violée puis enlevé Gannon.

Après qu’Al Stauch se soit méfié de sa femme, il a permis au FBI d’écouter ses appels téléphoniques avec Stauch, essayant de lui soutirer plus d’informations sur l’endroit où se trouvait Gannon. Des heures d’audio de ces appels ainsi que des enregistrements vidéo d’entretiens avec Stauch sur sa santé mentale ont constitué une partie importante des preuves présentées au cours du procès de cinq semaines.

Les restes de Gannon ont été retrouvés par des inspecteurs de ponts en mars 2020, dans une valise sous un pont sur le Florida Panhandle. Les procureurs ont suggéré que Stauch se soit échappée d’une chambre d’hôtel où elle séjournait avec sa fille à Pensacola pour se débarrasser de son corps au milieu de la nuit, en espérant qu’il serait emporté dans le golfe du Mexique.

Stauch a été reconnu coupable de meurtre au premier degré après délibération, de meurtre au premier degré d’un enfant par une personne en position de confiance, de falsification d’un corps humain décédé et de falsification de preuves matérielles.

Elle n’a semblé montrer aucune réaction au verdict tel qu’il a été lu, assise à la table de la défense entre ses deux avocats. Plus tard, alors que tout le monde parlait autour du tribunal, elle s’est assise seule, prenant des gorgées d’eau.

Colleen Slevin, Associated Press