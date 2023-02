Une femme du Bengale occidental célèbre sa “renaissance” après avoir eu de nouveaux cheveux et de nouvelles dents à l’âge de 110 ans

Bouger: Attends quoi? Une vieille dame a laissé les gens sous le choc avec ses nouveaux poils et dents incarnés à l’âge de 110 ans ! Cela s’est produit dans la circonscription de Budge Budge au Bengale occidental, où une dame appelée Sakhibala Mondal a été honorée pour sa rareté qui s’est transformée en une célébration d’anniversaire avec plusieurs habitants participant à la même chose. Plusieurs grands noms étaient présents à la célébration, dont Buchan Banerjee, vice-président de Budge Budge No. 2 Block, qui était l’invité spécial de la soirée.

Sakhibala Mondal a joyeusement célébré un « nouvel » anniversaire à l’âge de 110 ans avec sa fille de 80 ans, ses petits-enfants et plusieurs générations faisant partie de la fête. Comme toute autre fête d’anniversaire habituelle, elle a coupé le gâteau pendant que d’autres appréciaient la fête. Cependant, ce qui ressortait, c’était le signe de la «renaissance» qui était marquée par son nouvel ensemble de dents et de cheveux.

Selon un dentiste appelé Shyamal Sen, “Ce type d’incident est très rare mais pas impossible car la même chose s’est produite à Ghatal il y a un an lorsqu’une femme de 100 ans a eu de nouvelles dents.” Il a ajouté que pour les mammifères, de nouveaux cheveux et les dents peuvent venir à tout moment. Mais à un âge aussi avancé, une personne perd le maximum de calcium et d’autres minéraux dont un corps a besoin pour faire pousser de nouvelles dents, donc on ne rencontre pas souvent ce type d’incident. Le cas de Sakhibala Mondal est un cas exceptionnel. un.

Dans un autre cas de ce genre, un homme Telugu a révélé que cela s’était également produit avec l’arrière-grand-mère de sa grand-mère maternelle qui avait eu une nouvelle dentition à un âge très avancé. Pendant ces jours, avoir une troisième dentition après avoir atteint l’âge de 100 ans était une fête où ils distribuaient des fruits dans le village comme un geste joyeux, tout comme ils le faisaient quand un enfant avait sa première dentition.

