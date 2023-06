Une femme d’Ottawa, Lu Aussem, remporte un concours télévisé de pâtisserie – Shaw Local

Lu Aussem d’Ottawa a remporté le premier concours de pâtisserie Silos sur le réseau Magnolia.

Elle a reçu un trophée de fouet en or, un grand prix de 100 000 $ et la possibilité de présenter ses sandwichs au gâteau au chocolat gagnants à la boulangerie de Joanna Gaines à Waco, au Texas.

Aussem, qui travaille comme infirmière aux urgences, était l’un des cinq boulangers qui ont participé à la finale de dimanche, qui peut être diffusée sur MAX et découverte +, ainsi que sur le réseau Magnolia. Le concours a commencé avec 25 boulangers à domicile qui se sont rendus à Waco, au Texas. Les boulangers ont été « mis au défi de perfectionner une recette préférée », selon la description de l’émission sur le site Web de Magnolia Network. La saison inaugurale de l’émission comptait six épisodes et Aussem était l’un des cinq boulangers présentés dans l’épisode du 18 (cinquième) juin, avant la finale de la saison.

Gaines est la co-fondatrice du Magnolia Network et le Silos Baking Competition est son dernier spectacle. Aller à https://magnolia.com/network/ pour plus d’informations ou pour regarder des épisodes.