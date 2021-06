Une femme dont Sushil Kumar utilisait le deux-roues sera interrogée : la police

La police de Delhi demandera d’interroger la femme dont le scooter Sushi Kumar utilisait lorsqu’il a été arrêté dans le cadre du meurtre présumé d’un jeune lutteur au stade Chhatrasal ici, ont annoncé vendredi des responsables. Un officier supérieur de police a confirmé que la femme sera invitée à se joindre à l’enquête en lien avec l’incident.

Sushil Kumar et ses associés auraient agressé Sagar Dhankar et deux de ses amis Sonu Mahal et Amit Kumar au stade dans la nuit du 4 au 5 mai pour un différend immobilier. Dhankar, 23 ans, a succombé à ses blessures plus tard. Kumar et l’un de ses associés Ajay ont été arrêtés le 23 mai dans la région de Mundka.

Mercredi, un tribunal a rejeté ici un plaidoyer de la police de Delhi pour trois jours supplémentaires d’interrogatoire en détention de Kumar et l’a envoyé en détention judiciaire de neuf jours. Le lutteur international fait face à des accusations de meurtre, d’homicide coupable et d’enlèvement.

La police a qualifié Sushil Kumar de « principal coupable et cerveau » du meurtre présumé et a déclaré qu’il existe des preuves électroniques dans lesquelles lui et ses associés pourraient être vus en train de battre Dhankar avec des bâtons. Une vidéo avait fait surface sur les réseaux sociaux montrant prétendument Kumar et ses associés en train de frapper un homme avec des bâtons.

Dans la vidéo, Kumar et ses associés seraient vus portant des bâtons dans leurs mains tandis que l’homme blessé peut être vu allongé sur le sol. Lundi, la police a suspendu les licences d’armes de Kumar.

