Une femme donne naissance à un bébé prématuré en plein air

Lavinia Mounga a embarqué sur un vol Delta à destination d’Honolulu, dans l’espoir de passer des vacances reposantes en famille. Quelques heures plus tard, Mounga atterrirait à Hawaï avec un petit garçon nouveau-né, nommé Raymond, dans ses bras.

La nouvelle mère n’avait aucune idée qu’elle était enceinte et a accouché à seulement 29 semaines, selon l’Associated Press.

Mercredi, à peu près à mi-chemin du vol depuis Salt Lake City, une urgence médicale a été annoncée par le capitaine du vol et quatre passagers ont couru au secours de Mounga.

Dale Glenn, médecin de famille de Hawaii Pacific Health, et les infirmières de l’unité de soins néonatals intensifs du North Kansas City Hospital, Lani Bamfield, Amanda Beeding et Mimi Ho, ont aidé Mounga à accoucher de son fils et surveillé la santé du bébé pendant plusieurs heures.

Glenn a déclaré à USA TODAY que la première minute de vie d’un bébé est vitale et que sans l’intervention des trois infirmières, le bébé n’aurait peut-être pas survécu. Pendant l’accouchement, a déclaré Glenn, Mounga s’est évanoui, probablement à cause d’un choc.

«Moi-même et le mode de survie des infirmières ont commencé; nous avons dû créer une unité de soins intensifs au sein d’une compagnie aérienne », a déclaré Glenn. «De plus, nous n’avons pas eu qu’un seul patient, nous en avons eu deux.»

L’équipe médicale impromptue a pu créer du matériel médical de fortune, en partie grâce à la formation de Glenn en milieu sauvage. Glenn a déclaré qu’ils avaient utilisé plusieurs lacets pour couper le cordon ombilical du bébé et qu’une Apple Watch avait été utilisée pour surveiller la fréquence cardiaque du bébé. Pour garder le bébé prématuré au chaud, des bouteilles d’eau ont été passées au micro-ondes et les infirmières l’ont enveloppé dans du plastique.

Glenn a déclaré que les passagers étaient «étonnamment calmes» et ont offert leurs propres couches et couvertures pour aider la mère et le fils. Glenn a également applaudi la force de Mounga; il a dit qu’elle était debout et marchait quelques minutes après son accouchement.

Un porte-parole de Delta a déclaré à USA TODAY que tous les équipages sont «bien formés» pour gérer les scénarios médicaux à bord.

«Chaque avion est équipé d’équipements médicaux et les équipages ont accès à des conseils d’experts pendant le vol lorsqu’un problème survient», a déclaré le porte-parole de Delta, Anthony Black, à USA TODAY.

Les quatre passagers ont travaillé pour assurer la sécurité de Mounga et du bébé Raymond pendant trois heures jusqu’à l’atterrissage de l’avion. Une fois arrivés à Honolulu, la mère et le bébé ont été emmenés au centre médical Kapiolani pour femmes et enfants.

Dans une vidéo TikTok partagée par Julia Hansen, on peut voir des passagers acclamer et féliciter Mounga alors qu’elle quitte l’avion. La vidéo a recueilli plus de 13 millions de vues.

Hansen et une amie avec laquelle elle volait, Siearra Rowlan, ont déclaré au Washington Post que l’urgence avait initialement provoqué une agitation, mais que d’autres passagers étaient «occasionnels» à ce sujet à la fin du vol.

«Tout le monde s’est levé, a pris son bagage à main et est parti», a déclaré Hansen à propos de la scène après que Mounga et son fils aient été escortés en premier.

Vendredi, Glenn, Bamfield, Beeding et Ho ont retrouvé Mounga et son fils au centre médical.

«(Mounga) est une personne incroyable. Elle a pris ce vol pour des vacances et est immédiatement devenue mère. Mais elle le gère si positivement, c’est formidable à voir », a déclaré Glenn.

Mounga a depuis été libérée, tandis que son fils, Raymond, est resté dans l’unité néonatale.