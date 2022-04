Une femme donne du riz caillé à un chien errant à la gare du Bengale occidental et reçoit l’amour d’Internet

Les chiens sont l’un des animaux les plus compréhensifs et les plus adorables. Alors que de nombreux chiens obtiennent une maison et sont choyés par leurs propriétaires, il y en a beaucoup qui ne reçoivent même pas de nourriture et d’eau et sont souvent vus errer pour remplir leur estomac. Pendant ce temps, certaines personnes se présentent pour aider ces créatures sans abri et les nourrir. Une telle vidéo d’une dame nourrissant un chien errant avec amour fait le tour d’Internet et nous pouvons certainement l’appeler l’amour maternel. Dans la vidéo, on peut voir une dame assise sur le quai d’une gare et en train de nourrir avec ses mains un riz caillé de chien blanc. Tout comme une mère attentionnée, elle nourrit le chien errant en ouvrant la bouche et en versant la morsure. Elle fait d’abord une boule de riz caillé puis avec ses mains ouvre la gueule du chien. Elle met en outre la boule de riz caillé dans la bouche du chien errant. Le chien profite également paisiblement du festin et continue d’avaler le savoureux riz caillé.

Selon Times Now, la vidéo a été prise à la gare de Dum Dum Cantonment du Bengale occidental. Dans la vidéo, on entend la dame parler à quelqu’un dans sa langue régionale. On peut l’entendre dire le nom du chien comme Kutush. Selon le rapport, la dame se rend souvent à la gare et nourrit le chien.

Les internautes ont félicité la dame pour sa gentillesse. L’un des utilisateurs a commenté: “C’est la meilleure chose que j’aie jamais vue aujourd’hui.” tandis qu’un autre a écrit: “J’ai adoré la façon dont elle nourrit cet animal errant.” Beaucoup d’autres ont qualifié la dame de formidable pour avoir pris une si bonne initiative. La vidéo a été initialement publiée sur Facebook par un utilisateur, après quoi elle est devenue virale sur Internet.

Pauvre par la richesse…

Le plus riche par coeur 🙏 pic.twitter.com/OlMsYORNI2 – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 16 juillet 2020

Ce n’est pas la première fois que les gens interviennent pour les errants. Plus tôt, une vidéo d’un sans-abri partageant sa nourriture avec des errants a fait fondre le cœur des internautes. La vidéo a donné un message important sur l’humanité et la gentillesse. Il a enseigné que celui qui est pauvre par la richesse peut être la personne la plus riche par ses actes.

