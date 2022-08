Une femme dit qu’elle s’est évanouie de douleur pendant 19 heures d’attente aux urgences de Windsor avant d’apprendre qu’elle a un cancer

Chantel McNeil a déclaré avoir attendu environ 19 heures avec des maux de dos insupportables à la salle d’urgence de l’Hôpital régional de Windsor, dans le sud-ouest de l’Ontario, avant de finalement voir un médecin.

Maintenant, elle raconte son histoire, y compris comment elle a finalement reçu un diagnostic de cancer, comme un exemple des longues attentes qui affectent les patients dans les hôpitaux de la province.

McNeil a déménagé à Windsor en mai de Shakespeare, en Ontario, et est actuellement sur une liste d’attente pour trouver un médecin de famille.

Fin juin, l’homme de 44 ans s’est rendu dans une clinique sans rendez-vous après environ deux semaines de douleurs intenses au dos, puis a été référé aux urgences de l’hôpital.

Huit heures après son attente sur le campus métropolitain de l’hôpital, a déclaré McNeil, la faim, l’épuisement et la douleur aiguë et lancinante dans son dos l’ont forcée à partir – même si elle risquait de perdre sa place dans la file d’attente.

Elle a dit qu’après être montée dans la voiture avec son mari, elle s’est évanouie et a été ramenée en ambulance aux urgences, où des agents de santé ont inséré une intraveineuse et prélevé du sang. Elle a dit qu’elle avait ensuite été renvoyée dans la salle d’attente pendant encore 11 heures.

“Je n’aurais pas dû rester assis aussi longtemps dans la douleur”, a déclaré McNeil à CBC News.

Selon McNeil, elle a attendu environ une journée dans un lit de salle d’urgence avant d’être admise à l’hôpital. Après quelques tests, un médecin lui a dit qu’elle avait une masse cancéreuse sur son rein et un caillot de sang dans ses poumons.

CBC Windsor a parlé au mari de McNeil, qui a confirmé son expérience. Il a dit qu’il avait “peur” quand McNeil s’est évanoui et qu’il est frustré par la façon dont elle a été traitée à l’hôpital.

Il faut faire quelque chose avec [the health-care system]parce que trop de gens vivent sans soins et je sais qu’ils en ont vraiment besoin. – Chantel Mc Neil, 44 ans

McNeil a déclaré qu’environ une semaine plus tard, un oncologue lui avait diagnostiqué un cancer du rein et que celui-ci s’était propagé à ses ganglions lymphatiques.

McNeil prend également des anticoagulants pour gérer ses caillots sanguins.

Se souvenant de son passage aux urgences, McNeil a déclaré qu’il semblait qu’il n’y avait pas beaucoup d’infirmières autour, et que celles qui étaient là semblaient “précipitées” et “dispersées”.

“Ils avaient d’autres patients qui semblaient avoir besoin de plus que moi”, a-t-elle déclaré. “Alors je les ai juste laissé faire ce qu’ils avaient à faire.”

Il y a de longues attentes aux urgences partout en Ontario

Un porte-parole de l’Hôpital régional de Windsor n’a pas voulu commenter l’histoire de McNeil.

Interrogé de manière générale sur les temps d’attente, l’hôpital a déclaré qu’ils «sont élevés dans toute la province». Sur son site Web, l’hôpital avertit les patients que les délais d’attente signifient que “vous attendrez plus longtemps que la normale pour être vu”.

L’Hôpital régional de Windsor dit qu’il ne peut pas commenter les expériences spécifiques des patients, y compris celle de McNeil. (Sanjay Maru/CBC)

Certains hôpitaux ontariens ont temporairement fermé leurs salles d’urgence en raison d’un manque de personnel. L’épuisement professionnel et la demande accrue des patients s’ajoutent également à l’arriéré.

La semaine dernière, l’Hôpital régional de Windsor a déclaré qu’il ne prévoyait pas de fermetures là-bas. Les urgences locales, a-t-il déclaré, sont obligées de rester ouvertes “peu importe ce qu’il faut”.

L’ombudsman des patients de l’Ontario a déclaré avoir « récemment constaté une augmentation des appels et des plaintes écrites concernant les temps d’attente et le triage aux urgences ».

Mais ces plaintes représentent un petit nombre du total des plaintes concernant les hôpitaux publics, a indiqué le bureau. Sur 665 plaintes entre avril et juin, 43 concernaient des retards ou des attentes.

“Il faut faire quelque chose”

Depuis son expérience aux urgences à Windsor et après avoir appris qu’elle avait un cancer, McNeil a vu un médecin à London, en Ontario. Maintenant, elle attend une intervention chirurgicale pour retirer son rein et ses ganglions lymphatiques infectés.

McNeil n’a toujours pas de médecin de famille et elle n’est pas seule. Les chiffres de l’Ontario Medical Association (OMA) montrent qu’un million d’Ontariens n’en ont pas non plus.

Environ un million d’Ontariens n’ont pas de médecin de famille, selon la Dre Rose Zacharias, présidente de l’Ontario Medical Association. (Jennifer La Grassa/CBC)

“Lorsque vous avez un médecin de famille, vous avez un avocat de confiance”, a déclaré la présidente de l’OMA, la Dre Rose Zacharias.

Cette personne “aide à vous dépister, à faire ce dépistage du cancer, à surveiller l’augmentation de vos symptômes… et vous réfère également au spécialiste”.

McNeil a déclaré que jusqu’à ce qu’elle obtienne un médecin de famille, elle comptera sur les cliniques de soins d’urgence ou l’hôpital.

« Il faut faire quelque chose avec [the health-care system],” dit-elle.

“Trop de gens vont sans soins et je sais qu’ils en ont vraiment besoin.”