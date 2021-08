Une femme dit « Je veux du Raghav, pas de l’électricité », la réponse hilarante du leader de l’AAP remporte Internet

Raghav Chadha du parti Aam Aadmi, en plus d’être un visage populaire du parti politique, a toujours bénéficié d’une bonne part de l’attention des femmes. Dans le passé, le législateur du parti a également reçu des propositions de mariage sur les réseaux sociaux, dont certaines ont même reçu des réponses ironiques de l’homme lui-même. De la même manière, récemment, un utilisateur de Twitter a également fait de même en répondant à un commentaire sur les réseaux sociaux.

Répondant au commentaire d’un utilisateur de Twitter demandant aux gens de voter pour l’AAP lors des élections à l’assemblée du Pendjab alors que le manifeste du parti promettait de l’électricité gratuite, la femme a simplement déclaré : « Je veux Raghav, pas l’électricité ».

Son commentaire a suscité des rires parmi ceux qui ont suivi l’interaction et ont également fini par attirer l’attention de l’homme lui-même.

Chadha a répondu au tweet, affirmant qu’il n’était pas sur le manifeste du parti mais que l’électricité gratuite l’est. Revenant directement aux affaires de l’élection, le législateur de l’AAP a déclaré : « Je ne suis pas sur le manifeste, mais l’électricité gratuite l’est. Votez pour Kejriwal et je vous promets que vous aurez de l’électricité gratuite, 24h/24 et 7j/7. Je ne peux pas commettre la même chose pour moi cependant. » Il a terminé avec un emoji souriant, et osons-nous dire pour amortir le coup ?!

Je ne suis pas sur le manifeste, mais l’électricité gratuite l’est. Votez pour Kejriwal et je vous promets que vous aurez de l’électricité gratuite, 24h/24 et 7j/7. Je ne peux pas commettre la même chose pour moi cependant 🙂 https://t.co/F0tqLLp1FL – Raghav Chadha (@raghav_chadha) 31 juillet 2021

Chadha, qui est le député de la circonscription de Rajinder Nagar à Delhi, a également partagé une capture d’écran de l’échange Twitter sur son compte Instagram plus tard.

Le leader de l’AAP est souvent inondé de propositions de mariage sur les réseaux sociaux et il répond souvent à beaucoup d’entre elles. Il y a quelques années, une femme l’avait proposé sur Twitter, répondant à laquelle ce dernier avait fait une fouille au gouvernement Modi et a déclaré que ce n’était pas le bon moment pour se marier en raison de l’économie chancelante.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici