Une femme dit avoir été obligée de se déshabiller lors d’un contrôle de sécurité à l’aéroport de Bangalore

Une musicienne a allégué qu’on lui avait demandé d’enlever sa chemise lors du contrôle de sécurité à l’aéroport de Bangalore, décrivant l’expérience comme “vraiment humiliante” et demandant : “Pourquoi auriez-vous besoin d’une femme pour se déshabiller ?”

Les autorités de l’aéroport de Bangalore ont exprimé leurs regrets pour l’incident et ont déclaré que le problème avait été aggravé. La sécurité à l’aéroport est assurée par la Force centrale de sécurité industrielle (CISF).

Krishani Gadhavi, dont la biographie sur Twitter indique qu’elle est une musicienne, a tweeté hier soir : “On m’a demandé d’enlever ma chemise à l’aéroport de Bangalore lors du contrôle de sécurité. C’était vraiment humiliant de se tenir là au point de contrôle de sécurité avec juste une camisole et d’obtenir le genre d’attention que vous ne voudriez jamais en tant que femme. @BLRAirport Pourquoi auriez-vous besoin d’une femme pour vous déshabiller ?”. Le message a maintenant été supprimé.

Le compte Twitter officiel de l’aéroport de Bengaluru a répondu que “cela n’aurait pas dû arriver” et a demandé à la passagère de partager ses coordonnées afin qu’elle puisse la contacter.

Bonjour @KrishaniGadhvi, nous regrettons profondément les tracas causés et cela n’aurait pas dû arriver. Nous l’avons signalé à notre équipe des opérations et l’avons également transmis à l’équipe de sécurité gérée par CISF (Central Industrial Security force), un gouvernement souverain. (1/2) — Aéroport BLR (@BLRAirport) 3 janvier 2023

Les problèmes lors des contrôles de sécurité dans les aéroports ont été un gros sujet de discussion ces derniers temps. Alors que les restrictions de voyage ont été levées après deux ans de pandémie de Covid, les aéroports ont été submergés de touristes partant en vacances.

Le mois dernier, les aéroports de Delhi et de Bengaluru ont été témoins de scènes chaotiques et de longues files d’attente alors que les passagers se plaignaient de retards aux comptoirs d’immigration et d’une expérience déchirante lors du contrôle de sécurité.

Une source de l’aéroport de Bengaluru avait alors déclaré à NDTV que le CISF manquait de personnel. “L’aéroport de Bengaluru n’a aucun contrôle dessus. C’est le CISF qui devrait bien le gérer. Nous avons apporté un soutien. Le soutien ne peut être apporté que dans une certaine mesure. Le CISF manque de personnel et l’immigration est gérée par les autorités centrales “, avait déclaré la source.

Le bureau de surveillance de la sécurité de l’aviation, le Bureau de la sécurité de l’aviation civile, a déclaré qu’il obtenait de nouveaux scanners et que les passagers n’auraient plus besoin de retirer les ordinateurs portables, les téléphones et les chargeurs pour le contrôle des bagages. Cela, a déclaré le régulateur, garantira des contrôles de sécurité plus rapides et décongestionnera les aéroports très fréquentés.