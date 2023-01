Une femme disparue signalée dans le canton de Frankfort, la police demande l’aide du public – Shaw Local

La police recherche une femme de 63 ans qui s’est éloignée à pied de son domicile dans le canton de Frankfort.

A 3h30. Mardi, Renae Randall, 63 ans, s’était éloignée de son domicile près de South Grand Prairie Lane et West Dove Lane à Frankfort Square, dans le canton de Frankfort, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will.

Randall est une femme blanche qui mesure 5 pieds 4 pouces et 112 livres, a indiqué la police. Elle a les cheveux brun foncé mi-longs et porte un manteau bouffant noir, un jean bleu et des chaussures de sport.

“Mme. Randall a des conditions médicales qui peuvent la mettre en danger », a déclaré la police.

Il y a une forte présence policière dans la région alors que les députés recherchent Randall.

“Des limiers et des drones ont été activés dans l’espoir de la retrouver et de la ramener à la maison en toute sécurité”, a déclaré la police.

Toute personne ayant des informations ou voyant Randall doit soit appeler le 911, soit contacter le bureau du shérif au 815-727-8574.