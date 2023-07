Une femme disparue de l’Alabama, Carlee Russell, retrouvée vivante et renvoyée

En savoir plus sur le cas de Carlee Russell et rentrer chez elle deux jours après sa disparition après le flip.

C’est pourquoi nous devons faire le plus de bruit lorsqu’une femme ou une fille noire disparaît, nous devons intimider de nouvelles stations pour publier et signaler #CarleeRussell https://t.co/Z9hfwaNvNo

La jeune femme de 25 ans a été retrouvée et rendue à sa famille. Les premiers intervenants ont examiné Carlee à la maison et l’ont emmenée à l’hôpital UAB pour une évaluation plus approfondie. Des proches se sont rassemblés devant l’hôpital pendant la nuit dès que la nouvelle a été annoncée.

Que s’est-il passé dans les moments qui ont précédé la disparition de Carlee Russell ?

Les détails effrayants de la disparition de Carlee ont captivé le cœur et l’esprit de millions de personnes à travers le pays. Comme BOSSIP signalé, elle rentrait du travail jeudi soir lorsqu’elle s’est arrêtée pour être une bonne samaritaine. Elle s’est arrêtée et a appelé le 911 pour signaler qu’elle avait vu un enfant marcher le long de l’Interstate 459.

Un membre de la famille était au téléphone avec Carlee alors qu’elle vérifiait le bambin qu’elle avait repéré. Ils ont perdu le contact alors que la ligne est restée ouverte.

« Dans le processus, à un moment donné, elle est sortie de la voiture et ma belle-fille a pu l’entendre demander à l’enfant s’il allait bien. L’enfant n’a pas répondu, ou du moins elle ne l’a pas entendue répondre, il ou elle a répondu », a déclaré la mère de Carlee, Talitha Russell. « Et puis elle a entendu notre fille Carlee crier et à partir de là, tout ce que nous pouvions entendre était du bruit… un bruit de fond dans son téléphone, dont nous avons découvert plus tard qu’il s’agissait d’un bruit provenant de l’autoroute. »

Ma prière est que TOUTES les femmes/hommes/enfants noirs disparus aient ce type d’effort derrière eux. C’est ce qui se passe lorsque la recherche de personnes disparues est immédiate. #CarleeRussell – TheFineAuthor (@TheFineAuthor_) 16 juillet 2023

Si ce n’était pas assez terrifiant, la police de Hoover a récupéré la perruque, le chapeau, le téléphone et la montre Apple de Carlee sur les lieux avec sa voiture abandonnée. De nombreux commentaires inquiets craignaient que ces signes ne désignent un enfant utilisé comme appât pour l’enlever, potentiellement pour la traite des êtres humains. Les enlèvements à proximité des principales autoroutes permettent aux trafiquants de déplacer rapidement les victimes à travers les frontières de l’État avant même qu’elles ne soient portées disparues.

« Nous faisons confiance à Dieu, nous restons positifs, nous ne permettons à aucune pensée négative d’entrer dans nos esprits, donc tout ce que nous faisons, c’est faire confiance à Dieu, croire en Dieu que notre fille sera ramenée à la maison en toute sécurité », a poursuivi Talithia.

Qu’est-il arrivé à Carlee Russell ?

Le chef de la police de Hoover, Nicholas Derzis, a expliqué qu’ils ne savaient toujours pas comment elle était rentrée chez elle. « Elle s’est approchée, a frappé à la porte, et c’était elle », a-t-il dit. WBRC.

C’est si bon de savoir que #CarleeRussell a été retrouvé vivant. Le « droit de savoir » du public n’inclut cependant pas le droit d’être informé de tout traumatisme qu’il a pu subir. Elle et sa famille méritent l’intimité, le temps et la guérison. https://t.co/iujteK13P9 – Révérend et professeur Cornell William Brooks🟧 (@CornellWBrooks) 16 juillet 2023

La recherche de Carlee est devenue virale, des milliers de personnes faisant circuler des photos et des détails pour l’identifier. Derzis met en garde contre les spéculations publiques sur ce qui est arrivé à Carlee alors qu’ils poursuivent l’enquête.

« Nous travaillons avec des faits. Avec les médias sociaux, vous avez tellement de gens qui pensent savoir ce qui s’est passé. En ce moment, nous sommes simplement très heureux qu’elle soit à la maison », a déclaré Derzis. «La première chose est de donner à Carlee et à sa famille un peu de temps pour se remettre ensemble. Je sais que ça a été une expérience difficile pour eux. Quand nous pensons qu’il est temps de s’asseoir et d’avoir une conversation avec Carlee et d’essayer d’obtenir des faits, nous le ferons.

Maintenant que #CarleeRussell a été trouvé, j’espère que notre communauté verra son pouvoir. Lorsque nous parlons collectivement et unifiés, le monde se penche pour écouter. Nous pouvons faire de même pour les 64 000 femmes et filles noires disparues qui ont encore besoin de notre aide.https://t.co/rbyffhgik3 pic.twitter.com/cnQl8oxTBk – Whitney Alese (@TheReclaimed) 16 juillet 2023

De nombreuses questions restent sans réponse, mais le soutien écrasant pour rechercher Carlee aurait pu lui sauver la vie. Plusieurs commentaires ont souligné qu’une grande visibilité immédiatement après une disparition rend les trafiquants plus susceptibles de libérer une victime pour éviter de se faire prendre.

Je suis Toni Rivera sur IG depuis des années et je me souviens qu’il y a quelque temps, elle a dit que plus une personne faisait la une des journaux, plus les trafiquants étaient susceptibles de la laisser partir, car cela pourrait compromettre l’ensemble de son opération. Je crois que cela a joué un rôle dans #CarleeRussellest de retour en toute sécurité https://t.co/JkwlD7Nt2Q — 💖✨ 𝒥𝓊𝓈𝓉 𝐸𝓇𝒾𝒸𝒶 ✨💖 (@StompOnYoTweets) 16 juillet 2023

Les femmes noires disparues reçoivent rarement la couverture médiatique et des ressources qui rendent ces fins heureuses plus probables. Cependant, 40% des victimes de la traite aux États-Unis sont noires.

Nous souhaitons à Carlee Russell un rétablissement paisible alors qu’elle retrouve sa famille.