Une femme disparue de Kelowna pourrait se trouver à Revelstoke, sur l’île de Vancouver

La GRC recherche une femme qui a été vue pour la dernière fois le 12 septembre après avoir publié des commentaires en ligne, puis fait ses valises et être partie dans sa voiture avec son chat.

La police a utilisé des informations de sources ouvertes et fermées pour rechercher Jocelyn Stewart, 38 ans, et demande désormais de l’aide au public.

Stewart est décrit comme »

• Femme de race blanche

• 5’6″ de hauteur

• 130 livres

• Yeux verts

• Cheveux bruns

• Description vestimentaire inconnue

Elle conduit une Volkswagen Golf 2004 de couleur grise portant la plaque d’immatriculation GT212G de la Colombie-Britannique, une caisse grise sur le dessus, un grand autocollant sur le pare-brise arrière et le mot « JEDI » sur le hayon arrière. Stewart voyage probablement avec son chat et a récemment manifesté son intérêt pour le camping dans la région de Revelstoke et a également des liens avec l’île de Vancouver.

Toute personne ayant des renseignements concernant l’endroit où se trouve la femme est priée d’appeler la GRC de Kelowna au 250 762-3300 afin que la police puisse la localiser et confirmer qu’elle va bien.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesKelownaFemme disparueRevelstoke