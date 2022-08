Jasmine Davis, 34 ans, de Chetwynd a été portée disparue le 9 août et pourrait se trouver dans la région de Kelowna (GRC)

Une femme disparue de Chetwynd pourrait se trouver dans la région de Kelowna.

La GRC de Kelowna et Chetwynd lance un appel à l’aide du public pour retrouver Jasmine Davis, 34 ans.

Davis est décrit comme mesurant 4 pieds 9 pouces et pesant 159 livres. Elle a teint les cheveux blonds décolorés.

On dit que Davis mène une vie à haut risque et voyage peut-être dans une camionnette Ford rouge à quatre portes avec un homme connu uniquement sous le nom de «Chocolit».

Davis a été vu pour la dernière fois le 30 juillet et a été porté disparu le 9 août.

Toute personne ayant des informations sur sa localisation est priée d’appeler la GRC de Kelowna ou de Chetwynd et de mentionner le numéro de dossier de Chetwynd 2022-1510.

