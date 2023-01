Une femme disparue de 28 ans est décédée lorsqu’une voiture a plongé dans un lac gelé à 200 miles de chez elle après avoir été «violée par un collègue»

Une femme DISPARUE est décédée lorsque sa voiture a plongé dans un lac gelé à 200 miles de chez elle un an après avoir été prétendument violée, selon une enquête.

Hannah Warren, 28 ans, avait réussi à se libérer du cabriolet Mini submergé et à nager jusqu’aux rochers à proximité.

Hannah Warren a été retrouvée morte à Port Talbot

Mais une enquête a appris qu’elle est tombée tragiquement dans l’eau glacée près d’un site de Tata Steel à Port Talbot et s’est noyée.

Le corps d’Hannah a été découvert sur un tas de sable à plus de 100 m de l’endroit où sa voiture a heurté le lac le 4 février 2016.

Sa mère au cœur brisé, Jane Barnes, a raconté aujourd’hui dans une enquête comment Hannah est décédée presque exactement un an jour pour jour, le jour où elle aurait été violée par un collègue de travail.

Elle s’était confiée à son jeune frère au sujet de l’incident et suivait des séances de conseil.

L’audience a été informée qu’Hannah avait été portée disparue de son domicile à Streatham, dans le sud-ouest de Londres, le 3 février.

Elle a disparu dans sa voiture vers 6 heures du matin et a ensuite envoyé un texto à son patron pour lui dire qu’elle avait l’intention de démissionner de son travail dans une entreprise de conception de bureaux à Londres.

Hannah a ensuite fait le voyage de 200 milles jusqu’à Port Talbot où elle a conduit dans l’eau depuis une route à quai qui n’avait pas de barrières de sécurité.

Le pathologiste du bureau à domicile, le Dr Ryk James, a déclaré à l’audience qu’il pensait qu’elle était décédée des suites d’une noyade.

Le visage et le corps d’Hannah étaient couverts d'”un certain nombre” d’ecchymoses et d’écorchures, dont certaines sur son cou, ce qui indiquait qu’une ligature aurait pu être placée autour de lui.

Cependant, le Dr James a déclaré que cela pouvait avoir été causé par la ceinture de sécurité de la voiture.

Il y avait de “faibles” niveaux de cocaïne et de cannabis dans le système d’Hannah, mais le médecin n’a pas été en mesure de dire si cela était capable de “perturber son comportement”.

L’enquête a également appris qu’elle était dans un état d’esprit “déformé” au moment de sa mort.

Sa mère s’est effondrée aujourd’hui en racontant comment Hannah était en couple depuis deux ans avec un collègue, David Murray, qui était “titré”.

Le couple prévoyait d’emménager ensemble en décembre 2015, mais il a dit à Hannah qu’elle n’était “pas assez bien pour lui” la veille, a-t-on dit.

Mme Barnes a déclaré que cela faisait que sa fille se sentait “bas” et qu’elle avait abandonné son projet de vivre avec M. Murray.

Hannah a également annulé un voyage prévu en Afrique du Sud à Noël pour voir sa famille.

La maman a dit: “C’était très triste parce qu’Hannah l’aimait.”

Mme Barnes a également raconté comment Hannah avait travaillé dur pour décrocher un rôle clé dans une entreprise de rénovation de bureaux à Londres.

Elle a dit que dans les mois qui ont précédé sa mort, Hannah a reçu un appel téléphonique de son patron critiquant ses efforts.

L’enquête se poursuit.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.

Hannah avait voyagé de chez elle à Streatham à Port Talbot

Sa voiture s’est écrasée dans l’eau glacée mais elle a réussi à s’échapper

Tragiquement, Hannah a ensuite plongé dans une écluse adjacente et s’est noyée