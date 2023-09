Une femme « d’intérêt » n’est pas impliquée dans les meurtres de Romeoville, selon un avocat – Shaw Local

La femme décédée lors de la poursuite par la police du suspect du meurtre d’une famille de Romeoville n’était pas impliquée dans les meurtres, a déclaré jeudi un avocat de la famille.

Ermalinda Palomo, 50 ans, de Streamwood était « une grand-mère et une mère sans antécédents criminels », a déclaré l’avocat de Plainfield, JohnPaul Ivec. « Elle est aussi une victime. »

Palomo a reçu une « balle dans la tête » et est décédée mercredi dans un hôpital de Tulsa, en Oklahoma, a déclaré Ivec, relatant les informations qu’il avait reçues de sa famille.

« La famille veut qu’il soit clair qu’Emalinda n’a rien à voir avec les meurtres », a déclaré Ivec. « Ils sont en deuil et sous le choc. »

La police de Romeoville a retrouvé Alberto Rolon, 38 ans, Zoraida Bartolomei, 32 ans, et leurs deux fils morts chez eux, dans le pâté de maisons 500 de Concord Place, dimanche soir. Trois chiens de la famille ont également été tués.

Palomo vivait avec Nathaniel Huey Jr., 31 ans, de Streamwood, qui a été identifié mardi comme suspect potentiel par la police de Romeoville.

Les deux hommes se trouvaient dans un véhicule à Catoosa, dans l’Oklahoma, lorsque la police locale a tenté de les arrêter mercredi, a indiqué la police. Le véhicule, apparemment conduit par Huey, s’est enfui sur l’Interstate 44, où il s’est écrasé contre une barrière en béton.

Tous deux sont morts de blessures par balle, selon le Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma.

La police n’a pas précisé qui a tiré les coups de feu, mais Ivec a déclaré que ce n’était pas la police, d’après ce qu’il a entendu de la famille de Palomo.

« Elle a reçu une balle dans la tête », a déclaré Ivec à propos de Palomo. « Elle a été transportée à l’hôpital. Elle ne s’est pas suicidée. »

L’avocat JohnPaul Ivec, qui représente la famille d’Ermalinda Palomo, se prépare jeudi pour une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré que Palomo n’avait rien à voir avec le meurtre d’une famille de quatre personnes à Romeoville dimanche. (Bob Okon)

« Elle n’était pas impliquée »

Palomo n’avait aucun lien avec la famille Romeoville qui a été tuée dimanche, a déclaré Ivec. Huey a peut-être eu un lien avec l’un des membres de la famille grâce à son travail, a-t-il déclaré.

Bien que la police n’ait fourni aucun détail sur Huey, le site Web du secrétaire d’État de l’Illinois identifie Nathaniel Coleman Huey Jr. de Streamwood comme l’agent représentant la société Black Bear Security à Streamwood parmi ses listes de sociétés de l’Illinois enregistrées auprès de l’État.

Le site Web du secrétaire d’État donne la même adresse à Sumac Drive pour Huey qu’un bulletin de police de Romeoville publié mardi l’identifiant comme suspect.

Les autorités de l’Oklahoma n’ont pas officiellement identifié les deux personnes décédées lors de la poursuite par la police de Catoosa mercredi.

Mais la police de Romeoville a déclaré mercredi que Huey semblait être l’une des deux personnes décédées dans l’incident. Ils n’ont pas identifié la femme.

La police de Romeoville a déclaré que Huey était décédé des suites d’une blessure par balle et a identifié la femme dans le véhicule uniquement comme une « personne d’intérêt ».

Ivec a déclaré que ces propos étaient « très malheureux ».

« Je suis ici pour dire qu’elle n’était pas impliquée », a-t-il déclaré.

Les membres de la famille ont déclaré que Palomo était chez lui à Streamwood lorsque les meurtres de Romeoville ont eu lieu, a déclaré Ivec.

La police de Romeoville n’a identifié Huey comme suspect que dans un bulletin publié mardi.

« Il est conscient que la police enquête sur lui pour cette infraction et que son comportement est devenu irrationnel et erratique », indique le bulletin de police de Romeoville. « Nathaniel a arrêté d’aller travailler, a conduit de manière imprudente pour suivre la police impliquée dans l’enquête, et on ignore désormais où il se trouve. »

Le même bulletin indiquait que le véhicule de Huey était un GMC Envoy et son numéro de plaque d’immatriculation, fournissant des informations qui ont apparemment conduit à la poursuite policière en Oklahoma.

Des policiers se sont rendus devant une maison du pâté de maisons 500 de Concord Avenue, où la police a trouvé les corps de deux adultes et de deux enfants blessés par balle, le lundi 18 septembre, à Romeoville. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Le chef adjoint de la police de Romeoville, Chris Burne, a été invité à confirmer les noms et les circonstances du décès de l’homme et de la femme dans l’accident de jeudi après-midi et a déclaré qu’« aucune autre information n’est divulguée aujourd’hui ».

Le Bureau d’enquête de l’État d’Oklahama n’a rien dit jeudi au-delà de ce qui figurait dans un communiqué de presse publié mercredi.

Selon ce communiqué, la police de Catoosa a retrouvé le véhicule, identifié lors des alertes de la police de l’Illinois, mais il était inoccupé à ce moment-là. Lorsqu’un homme et une femme sont revenus au véhicule et sont repartis, la police de Catoosa a tenté de s’arrêter, mais le véhicule s’est enfui à toute vitesse.

La police de Catoosa a poursuivi le véhicule sur la I-44, où il a heurté une barrière en béton et s’est arrêté.

« Les agents se sont approchés du véhicule et ont retiré une passagère, qui a été transportée vers un hôpital local », selon un communiqué de presse du Bureau d’enquête de l’État d’Oklahoma. « Elle a ensuite succombé à ses blessures. Le conducteur a été déclaré mort sur place. »

Selon le bureau d’État, l’identité des deux personnes et la manière dont elles sont décédées seraient déterminées par le bureau du médecin légiste en chef de l’Oklahoma, qui n’a pas répondu aux appels jeudi pour obtenir plus d’informations.

Le journaliste Felix Sarver a contribué à cette histoire.