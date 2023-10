Une femme d’Idaho Falls a commencé à peindre des meubles pour le plaisir et possède désormais une boutique avec son partenaire commercial

Voulez-vous savoir ce qui se passe sur la scène commerciale de l’est de l’Idaho ? Nous avons ce qu’il vous faut. Voici un aperçu de l’actualité économique de cette semaine dans la vallée. LE BUZZ DES AFFAIRES CHUTES DE L’IDAHO Ouverture d’un magasin de décoration intérieure, de meubles et de vêtements du côté ouest d’Idaho Falls Timeless Trends propose une variété de décorations d’intérieur, d’antiquités, de meubles, de vêtements et d’accessoires d’occasion. | Rett Nelson, EastIdahoNews.com IDAHO FALLS – Peindre et restaurer de vieux meubles a été un passe-temps amusant pour Christy Monroy au cours de la dernière année. Ce n’est que lorsqu’elle a rencontré Belinda Jones, propriétaire de longue date d’un magasin de décoration intérieure, qu’elle a décidé d’ouvrir une entreprise. Le duo est partenaire dans une nouvelle entreprise du côté ouest d’Idaho Falls appelée Timeless Trends & Decor. La petite boutique du 1735 West Broadway, près du magasin d’alcools et d’Albertson’s, propose des antiquités d’occasion, de la décoration intérieure, des meubles, des vêtements et des accessoires. Le mari de Monroy, Victor – un vétéran handicapé – fournit également des planches à découper en bois gravées au laser, des cuillères, des décorations, des drapeaux et d’autres objets. L’entreprise a eu son ouverture en douceur mardi. Sa grande ouverture est samedi. Monroy dit à EastIdahoNews.com qu’elle a reçu beaucoup de commentaires positifs sur l’ouverture de son entreprise. «Beaucoup de gens sont vraiment ravis de pouvoir bénéficier de prix abordables pour la décoration intérieure. Tout n’est pas neuf ou fait main, donc les prix ne sont pas vraiment élevés. Avoir un endroit abordable pour acheter une maison dans ce côté de la ville est très excitant pour les gens », déclare Monroy. Jetez un œil à l’intérieur dans la vidéo ci-dessus. La femme de 37 ans a déménagé à Idaho Falls avec son mari depuis le sud de la Californie en 2019 pour se rapprocher de sa famille. Elle s’est lancée dans la peinture il y a environ 18 mois, à une période particulièrement difficile de sa vie. Les meubles sont chers, alors elle a commencé à chercher des objets anciens qu’elle pourrait restaurer et peindre avec sa fille. Elle a trouvé cela thérapeutique et a commencé à l’aimer. Au début, elle peignait des objets qu’elle comptait conserver, mais les choses ont commencé à s’accumuler et elle a dû les vendre. «Cela a tout simplement décollé et c’est devenu quelque chose que je faisais à temps plein depuis chez moi», dit-elle. «J’ai fait beaucoup de travail avec des clients où les gens déposaient leurs meubles. Je le refaireais et ils viendraient le chercher. Puis, il y a environ six mois, Victor a commencé à réaliser ses projets en bois à leurs côtés dans le garage. Bien qu’il ait récemment obtenu un diplôme en vue d’une carrière dans la cybersécurité, il a lui aussi trouvé que c’était un exercice thérapeutique. Il a créé un site Web pour ses sculptures sur bois, et cela est devenu une entreprise secondaire rentable pour lui. « Cela a très bien fonctionné car je peux désormais utiliser certains de ses objets pour mettre en scène mes meubles (dans le magasin). Je vends certains de ses drapeaux dans la boutique », explique Monroy. Victor a servi comme médecin de combat en Irak et en Afghanistan, et la réalisation de projets sur le bois s’est avérée utile pour faire face au SSPT. Christy dit que les gens de l’est de l’Idaho sont « très gentils » et elle est reconnaissante du soutien que chacun leur a apporté. Elle aime le beau temps et a hâte de voir son entreprise prospérer. Timeless Trends est ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h Belinda Jones et Christy Monroy à l’intérieur du magasin lundi soir, se préparant pour la journée d’ouverture. | Rett Nelson, EastIdahoNews.com DANS LE CAS OÙ VOUS L’AVEZ MANQUÉ… Une installation de pickleball intérieure arrive à Chubbuck Clinique de physiothérapie maintenant disponible du côté ouest d’Idaho Falls Une garderie locale obtient un prêt sans intérêt de Frontier Credit Union La franchise populaire arrivant dans l’est de l’Idaho sera la première à proposer un service au volant. Voici quand il ouvrira

