La situation du COVID-19 en Inde est dans un état terrible. De nombreuses personnes à travers le pays perdent la vie à cause du virus sans même avoir accès à un traitement adéquat. Dans une période comme celle-ci, la nouvelle d’un patient de 75 ans se remettant d’un coronavirus après une atteinte pulmonaire à 100% est une lueur d’espoir. L’heureux incident a eu lieu dans le Ghatkopar de Mumbai. Selon un rapport publié dans Le temps de l’Inde, une patiente du nom de Shailaja Nakwe admise au centre médical et chirurgical de Sonagra a été informée par les médecins qu’elle ne survivrait peut-être pas plus de 24 heures. Cependant, la femme diabétique a mené une lutte acharnée contre le virus mortel et a obtenu son congé de l’hôpital après 13 jours d’admission. Sa sortie a été célébrée par le personnel de l’hôpital en coupant un gâteau.

La résidente de Mumbai a été transportée à l’hôpital par son fils après avoir découvert que sa saturation en oxygène était alarmante de 69%. À son arrivée à l’hôpital, la famille de la femme a été informée que son score de tomodensitométrie (TDM) était de 25/25, ce qui est le décompte le plus sévère. Le Dr Rajaram Sonagra, qui la soignait, a dit TOI qu’elle a une atteinte pulmonaire à 100% et qu’elle a besoin d’une assistance respiratoire complète. Il a ajouté: «Elle était diabétique qui est venue chez nous avec une atteinte pulmonaire de près de 100%. Les cinq lobes du poumon avaient une participation de plus de 75%. Elle respirait avec beaucoup de difficulté.

Shailaja, comme la plupart des patients atteints de COVID-19, a reçu du Remdesivir avec d’autres antibiotiques. Son fils Prashant Nakwer a rassemblé les difficultés auxquelles il a dû faire face pour gérer six doses de Remdesivir pour sa mère alors critique. Il a mentionné que même si les médecins avaient dit que sa mère pourrait ne pas survivre plus de 24 heures, il n’a pas perdu espoir et a continué à avoir la foi.

Même si la patiente de 75 ans est sortie de l’hôpital, son rétablissement complet prendra probablement jusqu’à six mois. À l’heure actuelle, elle a besoin d’une bouteille d’oxygène de deux litres à la maison pour faciliter sa respiration.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici