Une femme d’Hyderabad accepte un travail de livraison de nourriture pour soutenir la famille et l’éducation du pari quotidien

Les répercussions de la pandémie ont touché tout le monde, certains plus et d’autres moins. Pour les moins favorisés, ce fut une période de grande détresse, devant se débrouiller souvent sans travail et sans moyens pour subvenir à leurs besoins, notamment des familles de travailleurs journaliers. Beaucoup ont été sans travail depuis un an et plus et cela a souffert du manque de travail, en particulier des journaliers. Mais au milieu de tout cela, il y a également eu d’innombrables exemples de bravoure et de détermination qui se sont imposés comme des champions dans cette bataille contre la pandémie. Un bel exemple de la même chose est une jeune femme d’Hyderabad, Mamidipelly Rachana, la fille d’un travailleur journalier de Warangal de Telangana.

Rachana, qui était à l’origine venue à Hyderabad pour poursuivre ses études en gestion hôtelière, a toujours été une étudiante assidue et a toujours travaillé dur pour payer ses études. S’adressant à l’agence de presse ANI, elle a déclaré: «J’ai étudié gratuitement jusqu’à la classe 12 dans une école publique. J’avais une très forte volonté de poursuivre mes études et grâce aux conseils de mes professeurs, j’ai pu être admis dans un cursus de gestion hôtelière à Hyderabad »,

Elle vendait du lait au porte-à-porte pour payer sa vie et ses études en ville. Elle a gagné 9 000 roupies, dont elle a donné 3 000 roupies comme loyer de sa chambre et le reste serait envoyé à sa famille.

Pour poursuivre la gestion d'hôtel et soutenir ses parents qui travaillent comme journaliers, M Rachana d'Hyderabad, a accepté le poste d'agent de livraison de nourriture chez Zomato. « J'envoie de l'argent à mes parents et j'utilise le reste pour mes dépenses et mes études. Ce travail m'a aidé à vivre », a-t-elle déclaré

Rachana a décidé de prendre ce travail lorsqu’elle a été touchée par la pandémie et elle a décidé de subvenir à ses besoins, à ses études et à sa famille. Elle a pris connaissance de l’offre d’emploi en ligne, a postulé et a obtenu le poste.

« Je travaille ici depuis un mois et mon salaire est suffisant pour subvenir aux besoins de tout le monde. Après avoir terminé ma formation en HM, j’aurai un travail en main », a-t-elle déclaré.

