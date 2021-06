Une femme devient virale après avoir enregistré des réactions hilarantes à son «masque viril»

Après qu’une femme ait essayé de faire passer un masque douloureux sur son visage comme un vrai masque, une femme a maintenant commencé à enregistrer les réactions qu’elle a reçues d’étrangers après les avoir fait paniquer avec son « masque viril ».

Avec la propagation progressive de COVID-19, on a rappelé à maintes reprises aux gens de porter un masque correctement lorsqu’ils sortent de chez eux. Les mots manquent pour décrire à quel point cette mesure de sécurité est importante pour contrôler la propagation du coronavirus hautement contagieux. Surtout à une époque où tout le monde sort à l’extérieur ou voyage en avion ou dans d’autres transports en commun – ils doivent porter un masque correctement pour la sécurité des autres et d’eux-mêmes.

Cependant, personne n’a dit que cela devait être ennuyeux. Alors que beaucoup ont décidé de faire preuve de créativité avec leurs masques au cours de la dernière année, qu’il s’agisse du « masque de bol ramen » ou des masques en diamant de créateurs, le masque facial inhabituel de cette femme a laissé beaucoup de gens confus mais a également légèrement impressionné.

Dans une vidéo devenue virale, la femme d’une vidéo TikTok a rassemblé une compilation des réactions qu’elle a reçues dans les lieux publics pour son masque original, sur lequel était peinte une moustache, lui donnant l’apparence d’être le menton d’un homme. . Le TikToker a documenté toutes les réactions qu’elle a eues lorsqu’elle a porté son « masque viril » qui lui donne l’apparence d’un homme barbu. On peut voir qu’elle est constamment regardée par les co-passagers. Dans le clip, on peut voir la femme assise à l’intérieur d’un avion et les passagers monter dans l’avion tout en la regardant avant de pousser la personne avec qui ils se trouvent à la regarder.

La vidéo est devenue virale sur TikTok et a reçu plus de 16 millions de vues. Beaucoup ont commenté à quel point le masque avait l’air suffisamment réel et convaincant pour tromper n’importe qui.

