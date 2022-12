Une femme devient la dixième personne à mourir de l’explosion de Jersey des semaines après l’explosion d’un immeuble

UNE FEMME est décédée des suites de ses blessures après l’explosion d’un immeuble à Jersey il y a quelques semaines, portant le nombre de morts à dix.

Kathleen McGinness est décédée à l’hôpital le jour de Noël après avoir été blessée dans l’explosion de St Hellier au début du mois, a confirmé la police de Jersey.

L’explosion a ravagé un immeuble à St Hellier, Jersey Crédit : PA

L’explosion de gaz présumée a ravagé le bâtiment de la capitale de l’île le 10 décembre.

Mme McGinness, 73 ans, est le dixième décès confirmé dû à l’explosion.

La police a nommé sept des neuf autres victimes, tandis que les noms de deux ont été retenus à la demande de leurs familles.

Les victimes nommées sont : Derek et Sylvia Ellis, 61 et 73 ans, Raymond ‘Raymie’ Brown, 71 ans, Romeu et Louise de Almeida, 67 et 64 ans, Peter Bowler, 72 ans et Billy Marsden, 62 ans.

Une déclaration de Robin Smith, chef de la police de Jersey, a déclaré: “Je suis dans la position incroyablement triste de confirmer un autre décès lié au Haut du Mont.

“Kathleen (Kathy) McGinness, 73 ans, qui vivait à Haut du Mont dans un bâtiment adjacent à celui qui s’est effondré, est décédée à l’hôpital général de Jersey le jour de Noël.

“Elle avait été admise à l’hôpital à la suite de l’incident de Pier Road.”

Il a confirmé que la famille de Mme McGiness était soutenue par des officiers spécialisés et leur a présenté ses condoléances au nom de la force.

Il a ajouté: “Cet incident a été incroyablement difficile pour toutes les personnes impliquées et je voudrais féliciter les familles pour leur stoïcisme face à des circonstances aussi tragiques.

“L’île est à juste titre derrière eux et à portée de main pour les soutenir, mais avant tout, nous sommes là ensemble pour leur donner leur intimité et le temps de faire leur deuil.”