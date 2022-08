Une femme devant le tribunal de Kelowna accusée de meurtre d’un partenaire

Une femme sans casier judiciaire a comparu devant les tribunaux de Kelowna le 12 août pour une accusation de meurtre au deuxième degré de son conjoint, James Wesley Bennett.

Le 18 octobre 2021, peu avant 7 h, la GRC de Kelowna a répondu à un appel dans une résidence du chemin Bechard. Les agents ont trouvé l’homme décédé et ont arrêté Billie-Jo Bennett, 54 ans à l’époque. Elle a été libérée le lendemain sans inculpation.

Bennett a ensuite été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale et emmené à l’hôpital général de Kelowna. Elle a de nouveau été arrêtée le 8 décembre.

Elle est en garde à vue depuis son arrestation.

La conférence préparatoire au procès du 12 août sera suivie d’une autre comparution le 30 août.

Le but de la conférence est de s’assurer que des estimations de temps précises ont été déterminées pour s’assurer que les audiences se déroulent comme prévu.

La sélection du jury pour le procès est prévue pour le 5 janvier 2023 et le procès débutera le 9 janvier 2023.

L’affaire est “une affaire de violence entre partenaires intimes”, a déclaré le surintendant. Kara Triance lors d’une conférence de presse le 21 octobre 2021. Elle a déclaré que l’homme et la femme vivaient ensemble dans la maison et qu’aucun des deux n’était connu de la police avant l’incident.

La GRC a initialement recommandé une accusation de meurtre au premier degré au service des poursuites de la Colombie-Britannique, mais celle-ci n’a pas été approuvée sur la base des preuves initiales envoyées, a déclaré Triance.

