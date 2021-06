Une femme Desi passe à la cuillère après que le caméraman l’ait vue, c’est nous tous lors des mariages indiens

La plupart d’entre nous se souviennent peut-être que certains caméramans de mariage dans les années 90, les aughts et même aujourd’hui ont eu une obsession inexpliquée de filmer des invités pendant qu’ils mangent de la nourriture de mariage somptueuse. Il semble que la tradition ait laissé une profonde impression chez les jeunes, même aujourd’hui, qui lui donnent maintenant une tournure comique. Un récent Instagram Reel partagé la semaine dernière montre comment un invité régulier du mariage se serait livré à la délicieuse nourriture disponible pendant la cérémonie; Cependant, l’objectif éblouissant du caméraman l’oblige à se conformer aux manières sociétales de « bonnes » habitudes alimentaires en public.

La bobine s’ouvre sur le plan d’une femme qui est plongée dans la préparation d’un morceau de ce qui ressemble à du biryani, avec ses mains. Cependant, dès qu’elle soulève la bouchée de biryani avec ses mains et la porte vers sa bouche, elle remarque l’objectif indiscret du caméraman fixé sur elle. Consciente de l’objectif toujours critique du caméraman, la dame laisse tomber le morceau de nourriture appétissant et passe à une cuillère. Prenant de petites bouchées de biryani qui formaient la fraction de sa cuillerée faite à la main, la dame se résigna aux manières de table occidentales et mangea la nourriture. La vidéo a certainement trouvé un écho auprès de nombreux téléspectateurs qui ont exprimé leur solidarité avec la dame dans la section commentaires.

La vidéo partagée par Niranjan Mahapatra sur Instagram a été vue plus de 58,3 000 fois sur la plateforme de médias sociaux. Commentant la publication, un utilisateur a exhorté le caméraman à ne pas déranger la femme et à la laisser manger librement. Alors qu’un autre utilisateur a commenté en hindi, que la femme ne devrait pas craindre de manger avec ses mains puisque nous sommes des Indiens et jusqu’à ce que les cinq doigts ne soient pas dans l’assiette, le goût complet de la nourriture ne peut pas être savouré.

Alors que de nombreux utilisateurs ont exprimé leur colère contre les caméramans qui interrompaient toujours leur séance de restauration pendant les mariages. Alors que certains utilisateurs ont conseillé de ne pas avoir honte de manger avec les mains, car c’est la culture indienne. Comme l’a écrit un utilisateur, « sont sharam ki kya bat (il n’y a rien à avoir honte) »

