Une femme des Premières Nations de retour au Yukon après des années prises au piège du système judiciaire turc

Une femme de la Première Nation de Carcross/Tagish qui a été prise au piège du système judiciaire turc pendant près de sept ans est enfin rentrée au Yukon.

Charman Smith est arrivée à l’aéroport de Whitehorse jeudi soir, où une demi-douzaine de membres de sa famille et d’amis l’attendaient.

« Je suis heureuse, épuisée, fatiguée, émotive – je vais bien », a-t-elle déclaré.

Ce fut une réunion calme et émouvante, avec des larmes, des câlins et des photos de groupe.

Leslie Cawley était l’une des personnes à accueillir Smith à la maison.

« Être loin de votre patrie, votre Première Nation, être accueillie par des gens et lui apporter un nouveau départ était important pour moi », a déclaré Cawley.

Elle a dit que c’était un « cadeau » d’avoir enfin retrouvé son amie.

« Elle a suivi un enseignement qu’aucun de nous ne peut imaginer, le bon et le mauvais – et pouvoir être là pour elle quand elle en a besoin, je pense que c’est d’une importance primordiale », a-t-elle déclaré.

Smith a déclaré qu’elle avait pris de courtes vidéos tout au long de son périple – d’Istanbul à l’Allemagne, de Vancouver au Yukon.

« Survoler le territoire, il n’y a pas de mots pour vraiment le décrire », a-t-elle déclaré.

Maintenant, elle se concentrera sur la guérison.

« J’ai besoin de pouvoir me remettre de ça… C’est une récupération émotionnelle, un voyage émotionnel que je ferai ensuite. »

Charman Smith est arrivé jeudi soir à l’aéroport de Whitehorse, après un long voyage de retour. Des amis et des membres de sa famille étaient là pour l’accueillir chez elle. (Jackie Hong/CBC)

La Première Nation « est ravie de l’avoir de retour à la maison »

Smith, selon le Congrès des peuples autochtones, a été condamnée en novembre 2016 à neuf ans et deux mois de prison après que du khat, un stimulant, a été trouvé dans ses bagages à l’aéroport Atatürk d’Istanbul alors qu’elle revenait d’Afrique au Canada.

Le congrès, qui défend les intérêts des peuples autochtones hors réserve et sans statut, et Smith affirment que la drogue a été placée dans ses sacs à son insu.

Rapports par APTN disent que Smith a été incarcéré pendant plusieurs années, avant d’être placé sous une forme d’assignation à résidence en 2020 lorsque les autorités turques ont libéré des dizaines de milliers de prisonniers en réponse à la pandémie de COVID-19.

Avant de commencer son voyage de retour, Smith s’est entretenue avec CBC depuis l’aéroport d’Istanbul mercredi soir.

Elle a déclaré qu’elle avait reçu des documents deux mois après son incarcération, déclarant qu’elle purgerait un an de probation en 2022 et que sa peine serait terminée fin mars 2023.

Elle a ajouté qu’il était difficile de quitter des amis qu’elle s’était fait en Turquie.

« J’ai rencontré beaucoup de gens ici tout au long de ce voyage… (qui) sont restés à mes côtés, m’ont aidé à traverser tout », a-t-elle déclaré.

Cependant, Smith a également déclaré qu’elle était impatiente de retourner au Yukon.

« J’ai hâte de retrouver enfin ma famille et les gens que je connais, de pouvoir sortir et de faire ce que j’ai pu faire autrefois… comme aller chasser, camper et pêcher avec mon père et tenir ma fille près de moi », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la « chose numéro un » pour elle était de rencontrer enfin sa petite-fille, née alors qu’elle était coincée en Turquie.

« Ce sera la première fois que je la rencontrerai en personne et j’ai tellement hâte d’être à ce jour et de l’entendre rire et non par appel vidéo », a-t-elle déclaré.

Charman Smith, au centre gauche, avec son ami John Amato, à gauche, et sa cousine Roberta Smith, à droite. Face à eux se trouve l’amie de Charman, Leslie Cawley. Ils faisaient tous partie de la fête de bienvenue qui l’a accueillie à l’aéroport de Whitehorse jeudi soir. (Jackie Hong/CBC)

La directrice de la santé et du bien-être de la Première Nation de Carcross/Tagish, Stacey Robinson-Brown, a déclaré que la nouvelle était « un peu surréaliste ».

Robinson-Brown a déclaré que son département s’était impliqué dans le cas de Smith après avoir fait une interview avec APTN qui décrivait les problèmes financiers et de santé auxquels elle était confrontée en Turquie – y compris vivre avec l’épilepsie.

La Première Nation de Carcross/Tagish, ainsi que le Congrès des peuples autochtones et le Skookum Jim Friendship Centre à Whitehorse, ont fourni à Smith un soutien financier après que l’aide du gouvernement canadien s’est tarie, et ont également plaidé pour son retour au Canada.

« Je veux juste, vous savez, en quelque sorte parler au nom de l’ensemble de la santé et du bien-être et de la Première Nation de Carcross / Tagish, (nous sommes) vraiment ravis de l’avoir de retour à la maison sur son territoire traditionnel avec sa famille et ses amis qui l’aiment beaucoup », a déclaré Robinson-Brown.

Manque de soutien du gouvernement fédéral, selon le CPA

Le vice-chef national du Congrès des peuples autochtones (CAP), Kim Beaudin, a déclaré à CBC News que même s’il était heureux que Smith soit enfin libre – il la contactait presque chaque semaine – il pensait que le gouvernement canadien aurait dû faire plus.

« J’espérais vraiment que nous la ramènerions à la maison beaucoup plus tôt », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement fédéral, le Canada, je peux honnêtement dire que vous n’avez pas fait un très bon travail avec elle. »

Beaudin a déclaré que le congrès avait soulevé à plusieurs reprises le cas de Smith auprès des fonctionnaires fédéraux et mis en contraste le manque d’attention sur sa situation avec les politiciens « défendant constamment » les « deux Michaels », faisant référence à Michael Kovrig et Michael Spavor, deux autres Canadiens qui ont été détenus en Chine pour trois ans.

Kim Beaudin est la vice-chef nationale du Congrès des peuples autochtones. (Congrès des peuples autochtones)

Le député du Yukon, Brendan Hanley, s’est dit soulagé que Smith soit rentré chez lui.

Il a dit qu’il s’était impliqué dans la situation de Smith lorsque son bureau a reçu copie d’une lettre envoyée à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Hanley a déclaré qu’il avait également écrit sa propre lettre au ministre demandant une mise à jour, mais qu’il n’avait jamais eu de réponse.

Il n’était pas non plus d’accord avec la comparaison de la situation de Smith avec celle des «deux Michael».

« Je ne pense pas que vous puissiez franchement comparer un cas à un autre », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de nuances. »

Il a ajouté que « la boîte à outils est limitée en tant que député » et que l’objectif en demandant des mises à jour au ministre était de « maintenir l’affaire en haut de la pile ».

Avant de rentrer chez elle, Smith a déclaré à CBC qu’en plus de voir sa famille et ses amis, elle était impatiente de retourner sur la terre et qu’en tant que citoyenne de la Première Nation de Carcross/Tagish, les endroits « numéro un » qu’elle considère comme sa maison sont Carcross, Lac Tagish et Squanga.

Où exactement elle va en premier, cependant, elle ne voulait pas le dire.

« Celui-là, je le garde secret, je ne le dirai à personne », a-t-elle déclaré.

« Je sors du réseau – hors du réseau, de retour à la maison. »