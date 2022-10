Une femme dépose une contre-poursuite pour l’accident mortel du canton de Joliet – Shaw Local

Une femme qui fait face à une poursuite de la veuve d’un homme décédé après un accident dans le canton de Joliet a engagé sa propre action civile qui lui reproche d’avoir causé l’incident.

Le 12 octobre, Tialonda Robinson, 38 ans, de Joliet a intenté une action en justice contre Mary Langlois, la veuve de Michael Langlois, 56 ans, de New Lenox et l’administrateur de sa succession, à la suite de l’accident du 31 août survenu sur East Washington Street près de Park Road dans le canton de Joliet.

Mary Langlois avait intenté une poursuite contre Robinson le 29 septembre qui lui reprochait d’avoir causé l’accident qui a tué son mari.

Le procès de Robinson alléguait qu’elle travaillait pour l’agence à but non lucratif Trinity Services le jour de l’incident et qu’elle conduisait une Dodge Caravan appartenant à l’agence.

La poursuite alléguait que Michael Langlois conduisait une Toyota Avalon qui a percuté la Dodge Caravan.

La poursuite de Robinson alléguait que Michael Langlois conduisait son véhicule à une «vitesse excessive et dangereuse», n’avait pas klaxonné et avait fait preuve d’imprudence et de négligence au volant de son véhicule.

Robinson a accusé Michael Langlois de lui avoir fait subir « de graves préjudices personnels et pécuniaires ».

Sa poursuite demande plus de 50 000 $ en dommages-intérêts contre sa succession.

La poursuite de Mary Langlois alléguait que Robinson avait fait preuve de négligence lorsqu’elle avait conduit à une vitesse supérieure à la raison, n’avait pas réduit sa vitesse pour éviter une collision, n’avait pas donné d’avertissement sonore avec un klaxon et avait conduit le véhicule sans surveiller correctement.

La poursuite de Mary Langlois a également désigné Trinity Services comme défenderesse.

La police de l’État de l’Illinois a mené une enquête sur l’accident. Aucune accusation n’a été déposée contre Robinson samedi et elle n’a pas reçu de contravention.