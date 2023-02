Une femme dépose un dossier pour la moitié de son domaine – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Allison Holker a déposé des documents judiciaires pour recevoir la moitié de son mari Stephen “tWitch” Patron succession près de deux mois après sa mort en décembre. Le danseur, 35 ans, a déposé une pétition sur les biens du conjoint en Californie devant le tribunal de la famille le lundi 6 février, selon des documents consultés par Page 6. Le dossier a révélé que tWitch, décédé par suicide à 40 ans en décembre, n’avait pas laissé de testament.

Dans le dossier, Allison a affirmé que tWitch n’avait “que des effets personnels de peu de valeur” avant de devenir le DJ de la maison sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres en 2014. Elle a également déclaré qu’il n’avait pas de valeur nette lorsqu’ils se sont mariés en 2013.

Parce que Stephen n’avait pas de testament, Allison a déposé à la fois une «confirmation des biens appartenant au conjoint survivant» et une «détermination des biens appartenant au conjoint survivant». Le dossier d’Allison indiquait qu’elle ne cherchait pas à administrer la succession de son défunt mari. “Cela inclut tout intérêt dans un nom commercial ou commercial de toute entreprise non constituée en société ou un intérêt dans toute entreprise non constituée en société que le partenaire décédé exploitait ou gérait au moment de son décès”, indique le dossier.

Allison et Stephen ont été mariés pendant neuf ans avant sa mort. Ils ont partagé trois enfants : Weslie Fowler, 14, Patron Maddox Laurel, 6, et Zaïa Boss, 3. Depuis la mort de tWitch, Allison a rendu hommage à son défunt mari à quelques reprises. Quelques jours après sa mort, elle a partagé une douce photo Instagram de lui et l’a sous-titrée : “Mon SEUL et UNIQUE Oh comme mon cœur me fait mal. Tu nous manques tellement.”

Les funérailles de Stephen ont eu lieu en janvier et nombre de ses proches lui ont rendu hommage. Sa femme a posté un montage de photos de lui et a écrit une légende sincère sur son Instagram. “À mon mari, meilleur ami, bébé, Chee-chalker, Superman et père de mes enfants, JE T’AIME POUR TOUJOURS et TOUJOURS ! Nous nous souviendrons à jamais de vous comme du véritable phare de lumière que vous étiez et nous continuerons à projeter votre lumière et votre amour à travers le monde. Merci pour nos souvenirs incroyables et notre belle vie partagée ensemble”, a-t-elle écrit.

