Une femme d’environ 80 ans retrouvée morte après l’incendie d’une maison à Christchurch et un homme arrêté pour suspicion de meurtre

Une FEMME d’environ 80 ans a été retrouvée morte après l’incendie d’une maison – et un homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre.

Les policiers ont été appelés hier matin sur un incendie dans une maison à Christchurch, dans le Dorset, où ils ont trouvé la femme inconsciente.

Des flics ont été appelés dans cette rue du Dorset Crédit : Google

La famille de la femme a été informée et un cordon de sécurité est désormais en place sur les lieux.

Un homme d’une soixantaine d’années a été arrêté pour suspicion de meurtre.

Un porte-parole de la police a déclaré : « La police du Dorset a reçu un rapport à 10 h 39 le mercredi 13 septembre 2023 concernant un incendie à une adresse de Kings Avenue.

« Les policiers étaient présents, ainsi que les pompiers et les ambulanciers.

« Il a été rapporté qu’une femme âgée d’environ 80 ans avait été retrouvée inconsciente à l’intérieur de l’adresse et, malheureusement, elle a été déclarée morte sur les lieux.

« Sa famille a été informée.

« Les agents restent en contact avec les pompiers et une enquête approfondie a été ouverte pour établir les circonstances de l’incendie et du décès de la femme.

« Dans le cadre de ces enquêtes, un homme d’une soixantaine d’années, connu de la femme, a été arrêté, soupçonné de meurtre.

« Notre enquête se poursuit et un cordon est en place à l’adresse.

« Il y aura toujours une présence policière accrue dans les environs et les policiers pourront être contactés par toute personne ayant des informations ou des préoccupations. »

Les services d’incendie et de secours du Dorset et du Wiltshire ont déclaré : « Nous avons été appelés à Kings Avenue, à Christchurch, à 10 h 11 ce matin pour un incendie au rez-de-chaussée d’une maison.

« Quatre équipes de pompiers étaient présentes, de Christchurch (x2), Springbourne et Redhill Park, et six porteurs d’appareils respiratoires ont utilisé deux jets dévidoirs et des ventilateurs pour s’assurer que l’incendie était éteint.

« Notre arrêt a eu lieu à 10h48 et toutes les équipes ont désormais quitté les lieux.

« Une enquête sur les causes de l’incendie est en cours. »