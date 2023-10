Une femme demande à son beau-frère de retarder son mariage pour se marier en premier

Une femme a été critiquée en ligne après avoir demandé à son futur beau-frère de retarder son mariage afin qu’elle puisse se marier en premier.

Les mariages peuvent être stressants et difficiles à planifier, mais une belle-sœur a ajouté un mal de tête supplémentaire lorsqu’elle a demandé à son futur beau-frère d’attendre pour se marier, même s’il avait une raison assez importante de se marier en premier.

Dans un post partagé sur la chaîne « Am I The A****** » de Reddit, u/JanArso a expliqué que son frère s’était fiancé à sa petite amie, Jessica, plus tôt cette année et que le couple prévoyait de se marier en septembre.

L’utilisateur de Reddit, 28 ans, a révélé qu’il envisageait par hasard de poser la question à sa petite amie de 28 ans et qu’il l’a fait en mars. Parce qu’ils vivent dans des pays différents, ils voulaient se marier rapidement car cela leur permettrait de démarrer plus facilement la vie ensemble.

« Seulement sur papier. Pas de grande cérémonie/fête jusqu’à ce que nous vivions ensemble », a-t-il ajouté.

Mais sa future belle-sœur, qui, selon lui, est « très émue », ne comprenait pas pourquoi ils devaient se marier avant elle. Jessica lui aurait apparemment envoyé un texto disant que « quelque chose leur serait volé » s’ils décidaient de se marier d’abord.

« Jessica m’a écrit un autre long texte, brisant son silence, me traitant de grossier et de ‘petit garçon à maman’, disant que je devais lui donner un traitement spécial à cause de son traumatisme d’enfance et que je l’avais blessée, menaçant indirectement une longue querelle de famille si je le faisais. Je ne m’excuse pas et ne retarde pas le mariage », a écrit le Redditor.

« Parce que ce n’était pas la première fois qu’elle me faisait pression pour obtenir ce qu’elle voulait et que j’ai fait valoir mon point de vue, je n’ai pas répondu, essayant de parler à mon frère à la place, ce qui a pris encore une semaine parce que Jessica ne le laissait pas. lui ai dit que je n’allais pas changer mes plans, que je trouvais son message absurde et qu’elle n’obtiendrait certainement pas d’excuses.

« Au cours des deux mois suivants, Jessica envoyait un SMS toutes les une à deux semaines, devenant plus agressive, me bloquant même si je ne disais rien, puis me débloquant à nouveau pour écrire davantage, envoyant des SMS à ma mère et à mon fiancé à mon sujet. »

Expert en mariage et éditeur de Hitched.co.uka déclaré Zoe Burke Semaine d’actualités que planifier des mariages en famille peut être difficile.

« Cela peut être délicat lorsque les mariages au sein d’une même famille ou d’un groupe d’amitié se déroulent à proximité, mais parfois cela ne peut tout simplement pas être évité. Dans ce cas, il semble qu’il y aura beaucoup de temps entre les deux mariages et le problème est que une partie veut « commencer en premier » », a déclaré Burke.

« Je dirais que le mariage de chacun, même s’il y a un jour d’intervalle, est différent, et les amis et la famille le verront et le respecteront », a-t-elle déclaré. « S’accrocher à l’idée de commencer en premier, pour une raison quelconque, n’apportera aucun avantage. Je conseillerais à chaque couple de faire ce qui est bon pour lui et de ne pas se laisser prendre à s’inquiéter des projets des autres, car il est probable que vous Je suis le seul à faire la comparaison. »

Une image d’une mariée bouleversée. Une femme a été critiquée en ligne après avoir réprimandé son futur beau-frère parce qu’il voulait se marier avant elle.

Getty



Selon le site Web de planification de mariage The Knot, la taille moyenne d’un mariage en 2022 était de 117 invités.

Depuis son partage le mardi 10 octobre, le message a été voté 3 400 fois et a suscité environ 490 commentaires.

L’utilisateur de Reddit RemyTheMagnificent, dont le commentaire a été voté plus de 5 500 fois, a déclaré : « NTA (pas le *******), Jessica exige que vous repoussiez votre mariage légal de près d’un an, juste pour qu’elle puisse être la première. Vous ne planifiez même pas une cérémonie, juste un document légal pour pouvoir lancer le processus d’obtention d’un visa. »

Yet_another_sock, dont le commentaire a été voté 2 000 fois, a commenté : « Je pense qu’OP (affiche originale) rendrait un immense service à son frère en poursuivant ses plans, en laissant SIL (belle-sœur) rester dans une spirale et en espérant que la spirale s’intensifie tellement que SIL ou son frère annule le mariage.

« Et si elle se marie avec un membre de la famille, (OP) ne sera pas la dernière personne soumise à l’une de ces crises et querelles. Il y en aura d’autres. Et imaginez à quel point OP se sentira stupide, au cœur de Feud #20, si ils repensent à la fois où ils ont mis en péril leur propre statut d’immigration à cause de la querelle n°1. »

Andrea_therme a posté : « Je ne comprendrai jamais la logique des parents ayant droit, ils essaient toujours de vous surpasser à tout prix et pourtant ils exigent tellement. Je suis heureux que mes parents et moi ayons immigré dans un autre pays et évité tout drame familial. « .

Semaine d’actualités a contacté u/JanArso pour commentaires via Reddit.

Un mariage a eu lieu entre votre relation avec un proche ? Faites-le-nous savoir via [email protected]. Nous pouvons demander conseil à des experts et votre histoire pourrait être présentée sur Newsweek.