Les avancées technologiques atteignent de nouveaux sommets. Oubliez les appareils plus intelligents, nous avons maintenant des chatbots d’intelligence artificielle qui disent aux gens comment résoudre leurs problèmes relationnels. Une femme a demandé l’aide de ChatGPT, un chatbot pour savoir quoi faire de son mariage désordonné. Sarah, 37 ans, qui travaille elle-même dans le secteur de la technologie, a estimé que c’était une sage décision de demander au chatbot si elle devait se séparer de son mari depuis cinq ans. La femme avait une liaison depuis six mois. Elle a rencontré l’homme en ligne sur IllicitEncounters.com, selon Mirror. Les troubles de son mariage couvaient déjà. Son mari et Sarah avaient l’habitude d’avoir des disputes constantes. Entre Noël et le Nouvel An, ces problèmes ont éclaté et Sarah s’est retrouvée à la croisée des chemins. Une décision imminente devait être prise, soit d’essayer de réparer son mariage, soit de quitter son mari pour son amant. C’est alors que Sarah a pris la décision idiosyncratique.

Le Mirror l’a citée comme disant: «J’ai essentiellement demandé à l’application de m’écrire une histoire basée sur ma situation actuelle et ce que la personne dans l’histoire devrait faire dans un mariage défaillant tout en ressentant l’excitation de l’affaire que j’ai eue. ” L’invite du chatbot était de lui donner une fin de «conte de fées» idéale au problème auquel elle était confrontée. Sarah avait essentiellement besoin de ChatGPT pour décider pour elle. Mais la réponse qui est venue n’était pas quelque chose à laquelle elle était complètement préparée.

«Ce qui est fascinant, c’est de voir comment cela a si bien capté mon dilemme et même considéré mon propre bonheur. La fin de l’histoire m’a dit que je devais mettre mon bonheur en premier et quitter mon mari, ce que j’ai maintenant fait », a déclaré Sarah. Vivant maintenant avec son amant, elle a même décrit les nouveaux utilisateurs comme susceptibles d’avoir “une expérience étrange” avec les capacités de ChatGPT.

Cette technologie unique en son genre a gagné du terrain sur les réseaux sociaux. Les gens l’utilisent maintenant pour avoir certaines des sorties les plus uniques. Un homme sur Twitter a demandé à ChatGPT de lui écrire un congé car il “ne ressentait pas les vibrations”. L’invite spécifique au chatbot était de donner une sortie dans le style de Shashi Tharoor. Les résultats ont été aussi hilarants que vous pouvez vous attendre. ChatGPT a même eu la fin parfaite pour le congé. Il a écrit: «Je vous implore de comprendre ma situation difficile, car les vibrations sont une maîtresse inconstante, et on ne sait jamais quand elles peuvent s’aggraver. Adieu, mes amis, et prenez soin de vous. Ce n’était pas seulement l’utilisateur qui était amusé. Même le député et auteur Sashi Tharoor a eu une réponse hilarante, bien qu’un peu déroutante.

Bien sûr, d’autres utilisateurs de médias sociaux ont également eu leur part de plaisir.

