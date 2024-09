Une femme d’Elk Grove aurait sollicité l’assassinat de fonctionnaires américains, selon un acte d’accusation fédéral

Un grand jury fédéral de Sacramento a émis un acte d’accusation contre deux dirigeants présumés d’un groupe suprémaciste blanc « transnational » – l’un d’eux étant une femme d’Elk Grove – accusés d’avoir sollicité leurs abonnés sur l’application de messagerie Telegram pour assassiner des fonctionnaires fédéraux et commettre des crimes haineux, ont déclaré lundi les procureurs fédéraux.

Matthew Robert Allison de Boise, Idaho, et Dallas Erin Humber, 34 ans, d’Elk Grove font face à 15 chefs d’accusation liés à une conspiration en vue de commettre des crimes haineux, à une sollicitation de meurtre de fonctionnaires fédéraux, à la divulgation d’informations sur des fonctionnaires fédéraux, à la diffusion d’informations relatives à des explosifs et à des engins destructeurs et à une conspiration en vue de fournir un soutien matériel à des terroristes.

Les deux accusés ont exhorté leurs partisans à tuer les classes protégées et à développer une soi-disant « culture sainte » en célébrant les anciens attentats terroristes, a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Kristen Clarke, de la division des droits civiques du ministère de la Justice. Leurs paroles ont été consommées par un Slovaque de 19 ans qui a tiré sur trois personnes, dont deux mortellement, dans un bar LGBTQ+ de Bratislava, a déclaré Clark. L’homme s’est suicidé alors qu’il était poursuivi par la police.

« L’objectif des accusés, selon les chefs d’accusation retenus, était de déclencher une guerre raciale, d’accélérer l’effondrement de ce qu’ils considéraient comme un gouvernement irrémédiablement corrompu et de créer un État ethnique blanc », a déclaré Clarke lors d’une conférence de presse en ligne.

Allison et Humber ont rejoint un groupe de messagerie appelé « The Terrorgram Collective » qui visait à déclencher une révolution et une domination blanches après l’arrestation de l’ancien chef du groupe, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Le groupe a dressé une liste de « cibles de grande valeur » – parmi lesquelles un sénateur américain, un juge de la Cour fédérale de district et un ancien procureur de l’État – en vue d’un assassinat. La liste comprenait les adresses des domiciles des victimes, leurs noms et leurs photographies, selon l’acte d’accusation.

Les deux accusés ont également réalisé un documentaire de 24 minutes célébrant 105 attaques de suprémacistes blancs, selon l’acte d’accusation.

« Après avoir relaté chacune des attaques, le documentaire se termine par le message suivant : « Aux saints de demain qui regardent ce documentaire aujourd’hui, sachez que lorsque vous réussirez, vous serez célébrés avec révérence et que votre sacrifice ne sera pas jeté à la poubelle. Saluons les saints et saluons notre glorieux et sanglant héritage de terreur blanche. »

Humber a été incarcérée à la prison principale du comté de Sacramento vendredi après-midi, comme le montrent les registres de la prison en ligne. Elle n’a pas droit à une libération sous caution.

Humber comparaîtra devant le tribunal fédéral de Sacramento pour sa mise en accusation lundi, tandis qu’Allison devrait comparaître pour sa première audience au tribunal mardi à Boise, a déclaré le procureur américain Phillip Talbert du district oriental de Californie.