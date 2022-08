Une femme d’Elgin plaide coupable du vol à main armée du magasin Wonder Lake et est condamnée à 12 ans de prison – Shaw Local

Une femme d’Elgin âgée de 19 ans a été condamnée à 12 ans de prison mardi après avoir plaidé coupable à une accusation de crime modifiée liée à un vol à main armée dans un magasin de Wonder Lake.

Alejandra Gil, a conclu un plaidoyer négocié pour un chef de vol à main armée / sans arme à feu, un crime de classe X. En échange du plaidoyer de culpabilité, une accusation supplémentaire de vol à main armée / sans arme à feu, de vol à main armée avec une arme à feu, d’action de foule, de contrainte illégale et de vol a été rejetée, selon des documents du palais de justice du comté de McHenry.

Gil était l’un des quatre impliqués dans le vol, ont déclaré la police et les procureurs. Les trois autres, tous des hommes, n’ont pas encore été arrêtés, a déclaré mardi le procureur adjoint de l’État, Ashley Romito.

Elle est également tenue de payer 754 $ d’amendes et de frais et après sa sortie de prison, elle devra purger 18 mois de libération surveillée obligatoire. Elle doit purger 50% de sa peine et recevra un crédit pour le temps passé dans la prison du comté de McHenry de 245 jours.

Gil est accusé d’avoir menacé d’avoir été armé d’une arme à feu et d’avoir volé plus de 9 000 $ en espèces et en marchandises à Sunrise Food and Liquor le 22 novembre. Le commis du magasin a subi des blessures mineures lors du vol, selon le bureau du shérif du comté de McHenry.