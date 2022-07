Une femme dégoûtée après avoir découvert que son partenaire mange du cérumen et de la morve

Une femme a récemment partagé un cas extrêmement bizarre de pica. Pour les non-initiés, Pica est un type de problème de santé mentale dans lequel une personne a l’habitude compulsive de manger des produits non alimentaires. Alors qu’un éventail de choses relèvent de ce parapluie, assez étrange pour vous choquer, ce cas particulier peut vous dégoûter.

Partageant son calvaire sur un forum en ligne appelé Mumsnet, une femme a révélé comment son partenaire avait l’habitude de manger sa propre morve, son cérumen et ses croûtes oculaires. En enregistrant son dégoût en ligne, la femme a écrit: «Les partenaires de quelqu’un d’autre mangent-ils leur morve, leur cérumen et leurs somnolents? Toutes mes excuses à l’avance pour avoir utilisé le mot sleepies, c’est exactement ce que je connais (morceaux croustillants au coin des yeux au réveil).

“Il pense que le fait que je sois dégoûté est déraisonnable car la plupart des gens font cela et d’autres ne sourcillent pas. Vraiment?” elle a écrit, élaborant sur la situation. Le forum a été afflué par des utilisateurs aussi choqués que dégoûtés. Le message a reçu une pléthore de réactions, dont beaucoup ont partagé ce qu’ils feraient s’ils se trouvaient dans cette situation.

Un utilisateur l’a appelé “au-delà du brut”. Un autre a déclaré : « Quelqu’un comme ça ne serait pas un ‘partenaire’. Il le ferait une fois et s’en irait. « Absolument dégoûtant et loin d’être normal. Cela me donnerait un ick irrécupérable. Quand avez-vous découvert cela ? »

Alors que le message de la femme suscitait de telles réactions, elle est revenue sur le forum et a écrit : « Je suis tellement contente qu’il n’y ait pas que moi qui trouve ça si dégoûtant ! J’ai été assez dégoûté même à l’idée d’embrasser. Elle a ajouté: “Je me demande en fait si je peux surmonter cela.”

Un conseil omniprésent dans la fraternité médicale est que les humains ne devraient pas consommer tout ce que le corps excrète, à l’exception du lait maternel. Avoir une habitude compulsive de manger de telles choses nécessite des soins médicaux avant que cela ne devienne incontrôlable.

