Une femme d’Edmonton trouve une note de «The Tire Extinguishers» sur son VUS dégonflé

Une tendance d’autodéfense à dégonfler les pneus des VUS et des camionnettes au nom de la protection de l’environnement semble être arrivée à Edmonton, une victime la qualifiant de « frustrante ».

Brandee Rintoul a trouvé deux pneus sur son SUV Honda dégonflés dimanche avec une note, apparemment de “The Tire Extinguishers”.

Des dépliants similaires ont été trouvés sur des véhicules avec des pneus dégonflés à Victoria et à Kitchener.

“Les SUV sont inutiles et de la pure vanité”, indique la note. “Nous prenons des mesures entre nos mains, car nos gouvernements et nos politiciens ne le feront pas.”

Rintoul a gonflé ses pneus et a déclaré qu’elle ne changerait pas de véhicule, mais qu’elle installerait probablement des caméras de sécurité chez elle dans le quartier McQueen.

“Les (vandales) ne savent pas pourquoi les gens choisissent le véhicule qu’ils conduisent. Ce n’est pas nécessairement que j’ai choisi cela parce que c’est un gros consommateur d’essence ou autre”, a déclaré Rintoul à CTV News Edmonton.

“Ma sœur et moi faisons beaucoup de choses ensemble, nos deux familles, le week-end et tout ça. Donc l’une des raisons pour lesquelles j’ai acheté ceci est parce que cela convient à sa famille et à la mienne. Donc, plutôt que d’emmener deux véhicules au lac, nous Prends-en un.”

PNEUS COUPÉS À MCQUEEN

Des dizaines de déflations par “The Tire Extinguishers” ont été signalées en Ontario et en Colombie-Britannique, mais un porte-parole du service de police d’Edmonton a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune vague d’actes similaires dans la capitale albertaine.

EPS a cependant confirmé que les pneus de 13 véhicules avaient été crevés dans la région de Delwood au nord-ouest d’Edmonton dimanche soir, sans qu’aucune note n’y ait été laissée.

“J’espère ne jamais vous voir, j’espère ne jamais vous attraper moi-même, c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet”, a déclaré Frank Castiglione en mettant du nouveau caoutchouc sur son pick-up 4×4.

“S’ils veulent simplement laisser sortir l’air sans dommage, allez-y, tous les jours. Je vais le pomper tous les matins, mais ne percez pas les parois latérales.”

Les coupures de Delwood faisaient toujours l’objet d’une enquête lundi, le Sgt. dit Dan Thames.

Le site Web “The Tire Extinguishers” propose une vidéo “comment faire” sur le dégonflage des pneus ainsi que des notes imprimables en plusieurs langues.



Avec des fichiers de David Ewasuk de CTV News Edmonton