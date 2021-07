Une femme découvre une pièce de jeu de société coincée dans le nez pendant 37 ans après le test Covid-19

Pendant la plus grande partie de sa vie, Mary Mccarthy avait souvent des difficultés à respirer par les narines droites, mais comme la situation semblait toujours sous contrôle, elle l’a ignorée. Cependant, après un test COVID-19 douloureux l’année dernière, le problème s’est aggravé et elle a développé un grave problème de sinus. Mary, 45 ans, qui travaillait à l’hôpital Christ Church, a tenté d’obtenir un traitement pour son sinus, mais rien ne semblait fonctionner. Cependant, après que la douleur insupportable l’ait forcée à subir une opération de traitement, il a été révélé que la raison de cette douleur constante n’était pas un sinus mais un morceau de tiddlywinks qui était resté coincé dans son nez pendant 37 ans, a rapporté stuff.co.naz. Tiddlywink, qui est un jeu de société développé en Angleterre dans les années 1960, se joue avec des jeux de petits disques appelés « clins d’œil ». Un « squidger » est utilisé pour lancer un clin d’œil en l’air et dans un pot de points.

Mary a révélé que ce morceau de tiddlywink lui avait enfoncé le nez il y a près de 37 ans, alors qu’elle jouait avec ses frères et sœurs quand elle avait 8 ans. Elle a raconté comment elle et son frère mettraient des morceaux de tiddlywinks dans chacune de leurs narines pour le souffler. plus tard pour voir jusqu’où cela pourrait aller. Mais une fois, elle a accidentellement inhalé le petit clin d’œil au lieu de le souffler. Terrifiée à l’idée de raconter l’incident à sa mère, Mary l’a oublié et s’est demandé où était passé le petit clin d’œil. Elle a continué sa vie et même si elle a fait face à une douleur dans la narine, cela ne l’a jamais assez dérangée.

Cependant, après que la douleur soit devenue insupportable la semaine dernière, elle l’a montrée aux médecins de l’hôpital de Christchurch et leur a parlé de l’accident de l’enfance. Bien que le scanner n’ait pas révélé s’il s’agissait d’un petit clin d’œil à l’intérieur de son nez, il a confirmé la présence d’un objet extraterrestre.

Après une opération jeudi dernier, les médecins ont retiré le morceau jaune tiddlywink et Mary est enfin capable de respirer librement par sa narine droite.

