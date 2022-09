Chantel Scott, 26 ans, était au téléphone avec sa mère lorsqu’elle a repéré une grenouille à l’intérieur d’un récipient de laitue scellé au Sobeys sur Adélaïde au nord de Londres, en Ontario, samedi.

“C’était directement au niveau de mes yeux et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que c’est ? C’est un autocollant ?’ dit Scott.

Scott a supposé que la grenouille était morte lorsqu’elle a commencé à enregistrer une vidéo, mais lorsqu’elle a ramassé le conteneur de marque Sobeys, elle a vu la grenouille bouger.

“J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, il est toujours vivant.” Scott a continué à enregistrer et environ 20 minutes plus tard, il a posté une vidéo sur Tik Tok, qui a depuis été visionnée des milliers de fois.

La grenouille se déplaçait lentement, a déclaré Scott. “Je pense qu’il était un peu abasourdi.”

Au moins, il avait de la nourriture avec lui, dit-elle.

Grenouille maintenant en sécurité

Scott a apporté le récipient à l’un des caissiers et a dit: “‘Il y a littéralement une grenouille dans la salade, puis-je aller le sortir?’ Et elle me l’a tout de suite enlevé des mains”, se souvient Scott.

Le mannequin Chantel Scott n’a réalisé que la grenouille était vivante lorsqu’elle a ramassé le récipient. (Chantel Scott/Instagram)

Lorsque CBC News a contacté le magasin Sobeys, le directeur Chris Boufford a déclaré qu’il devrait renvoyer toute question au siège social de l’entreprise. CBC News a présenté cette demande et n’a jusqu’à présent pas eu de réponse.

Lorsqu’il a été pressé, Boufford a déclaré que la grenouille était maintenant en sécurité.

“L’employé à qui je l’ai donné a vu la vidéo et a déclaré que le responsable avait dit qu’il la gardait dans un terrarium qu’il avait à la maison”, a déclaré Scott.