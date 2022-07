Une femme découvre un ver dans une poitrine de poulet lors d’un service de livraison

Oui, les achats en ligne pratiques et les applications de livraison à domicile ont mis de l’ordre dans nos vies, mais ils ne sont pas sans inconvénients. Les chances que des produits défectueux ou périmés vous soient livrés sont élevées car vous ne pouvez pas les sélectionner comme vous le feriez dans un magasin. Une femme en Écosse a récemment eu la pire expérience de se faire livrer de la viande crue à son domicile.

Laura Stephen, 45 ans, infirmière de profession, a déclaré qu’elle avait été horrifiée après avoir trouvé un ver de farine dans du poulet. Le poulet a été livré dans le cadre de sa boîte de recettes. Le pire, c’est qu’elle avait déjà fait deux repas avec ce même poulet.

Laura avait commandé un kit repas Hello Fresh. Le 5 juillet, trois repas ont été acheminés au domicile de la mère par le service de kits-repas, qui envoie des aliments et des recettes à domicile. Laura, mère de trois enfants, a commencé à préparer un plat de poulet croustillant avec une sauce au piment et à la ciboulette après avoir adoré les deux premiers repas de son accouchement. C’est alors qu’elle a repéré le ver.

S’adressant au Daily Record, elle a déclaré: «C’était absolument dégoûtant. Je me sentais physiquement vraiment malade. J’étais en train d’enrober la poitrine de poulet d’huile et quand je l’ai retournée, la créature sortait du pli de la viande.

La mère de trois enfants s’est immédiatement débarrassée du poulet et a informé l’entreprise de sa terrible expérience sur son compte Twitter. Laura a reçu un e-mail de HelloFresh l’informant que l’entreprise prend les plaintes de ce type “extrêmement au sérieux” et qu’une enquête a été ouverte et pourrait prendre “jusqu’à un mois”. Il était trop tard pour que Laura modifie sa prochaine commande, mais on lui a promis un remboursement complet.

