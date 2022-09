Une femme découvre qu”elle sort avec son frère biologique depuis 6 ans, Lisez leur histoire virale

L’histoire d’une femme qui, sans le savoir, a développé une relation amoureuse avec son frère biologique a choqué Internet. La femme, qui préfère rester anonyme, a révélé qu’elle et son frère avaient été adoptés alors qu’ils étaient bébés. Des années plus tard, lorsque le duo s’est rencontré dans des circonstances différentes en tant qu’étrangers, ils se sont liés par leur histoire d’enfants adoptés. “On s’est compris très vite. Nous nous sommes rapidement attirés l’un vers l’autre. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un et j’ai ressenti une attirance et une familiarité immédiates. Maintenant, je sais que le confort et la familiarité sont dus au fait qu’il est mon frère. Pas mon demi-frère. C’est mon propre frère », a déclaré la femme dans un post Reddit.

Les deux sont en couple depuis 6 ans. La femme, après avoir appris la vérité, se sent soulagée d’avoir pris la décision consciente de ne pas encore vouloir d’enfants, car cela aurait pu rendre leur situation plus complexe. La femme a appris la vérité lorsque le duo s’est inscrit à des tests ADN pour en savoir plus sur leur ascendance. Le couple était ravi de découvrir son passé, mais le résultat les laissa perplexes.

Selon la femme anonyme, les choses ont commencé à avoir plus de sens sur la raison pour laquelle les gens diraient qu’ils se ressemblent. “J’espère vraiment qu’ils ont fait une erreur, mais les choses commencent à avoir un sens pour moi maintenant. Nous recevons toujours le “vous vous ressemblez tellement” ou “c’est la version masculine de vous”. Bien avant ce test, on s’est toujours fait comparer. Nous en avons toujours ri, mais j’ai passé la matinée à regarder des photos de nous ensemble et à réaliser que nous nous ressemblons vraiment.

L’utilisateur de Reddit a décidé de faire un nouveau test pour confirmer le résultat de son test ADN. Tout en expliquant leur situation bizarre, la femme a déclaré qu’actuellement, les deux vivent une vie confortable dans une maison qu’ils partagent. Mais le test les a laissés tous les deux paniqués.

La femme a révélé que lorsqu’elle a annoncé la nouvelle à son partenaire, cela l’a effrayé. Le couple veut maintenant faire un nouveau test avant de prendre une grande décision.

