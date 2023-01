Une femme découvre que son mari est son troisième cousin, TikTok est choqué

Les relations familiales peuvent être complexes. Parfois, lorsque vous avez une famille nombreuse, vous ne connaissez peut-être pas tous les membres. Récemment, une femme nommée Marcella Hill a dû payer un lourd tribut pour cela. Sur TikTok, la femme a partagé son histoire avec une «confession» écrite sur l’écran. Le clip révèle comment elle a découvert que son mari était son cousin, alors qu’elle était enceinte.

Marcella a déclaré: “Donc, je n’ai jamais dit publiquement à personne que j’avais accidentellement épousé mon cousin.” Elle a poursuivi que lorsqu’elle était enceinte, elle cherchait sa famille sur un site. Le Mirror a rapporté qu’elle avait ensuite découvert qu’elle et son mari avaient le même grand-père et la même grand-mère, en parcourant leurs arbres généalogiques.

Elle a ajouté: “Ensuite, nous commençons à l’examiner et nous réalisons que mon grand-père est le cousin germain de ma grand-mère.” Marcella et son mari ont ensuite demandé à leurs grands-parents de confirmer la vérité en ce qui les concerne, puis ils ont révélé la vérité. Non seulement ils étaient apparentés, mais ils avaient grandi ensemble et vivaient ensemble dans leur enfance. Elle a réalisé qu’elle et son mari étaient cousins ​​​​au troisième degré.

Sa vidéo était sous-titrée : « Histoire drôle… J’ai accidentellement épousé ma cousine. Nous n’avions aucune idée que notre grand-mère et grand-père étaient des cousins ​​germains. Oups !” Les téléspectateurs ont été choqués par son histoire et ont rapidement assuré à Marcela que ce n’était pas “une énorme affaire”. L’un des utilisateurs a déclaré: “Les cousins ​​​​3ème sont assez éloignés.”

Un autre utilisateur a commenté: «C’est assez éloigné lol. Coïncidence folle cependant lol. À cela, Marcella a répondu: “Mais toujours bizarre, nous partageons notre arrière-arrière-grand-mère et grand-père.”

Les gens se sont demandé pourquoi ils ne le savaient pas avant leur mariage, ce à quoi Marcella a répondu avec une autre vidéo expliquant qu’ils avaient eu un mariage au palais de justice privé sans la présence d’aucun membre de la famille.

