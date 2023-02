Une femme déclarée morte plus tard retrouvée en train de respirer au salon funéraire

MILLER PLACE, NY –

Une femme de 82 ans a été déclarée morte dans une maison de retraite de New York, mais elle respirait trois heures plus tard au salon funéraire où elle avait été emmenée, ont annoncé les autorités.

La femme a été déclarée morte au Water’s Edge Rehab and Nursing Center à Port Jefferson sur Long Island samedi à 11h15, a annoncé la police du comté de Suffolk.

La femme, dont le nom n’a pas été dévoilé, a été emmenée aux salons funéraires OB Davis à Miller Place à 13h30, a indiqué la police dans un communiqué de presse. Elle a été découverte en train de respirer à 14h09, ont-ils dit.

La femme a été transportée à l’hôpital. Aucune mise à jour sur son état n’était disponible lundi.

La déclaration de décès apparemment prématurée s’est produite quelques jours après qu’un foyer de soins continus de l’Iowa a été condamné à une amende de 10 000 $ US pour un incident similaire.

Les autorités de l’Iowa ont déclaré qu’une femme de 66 ans avait été déclarée morte le 3 janvier au Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center à Urbandale, où elle recevait des soins palliatifs.

La femme a été placée dans un sac mortuaire et emmenée au salon funéraire et crématoire d’Ankeny, où les travailleurs ont découvert qu’elle respirait et ont appelé le 911, ont indiqué les autorités.

Elle a été renvoyée en soins palliatifs, où elle est décédée le 5 janvier, selon un rapport publié la semaine dernière par le Département de l’inspection et des appels de l’Iowa.

L’affaire de New York a été renvoyée au bureau du procureur général de l’État pour enquête, a indiqué la police.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé à la maison de retraite. Une personne qui y répondait au téléphone lundi a raccroché.

Les responsables du salon funéraire ont déclaré à Newsday dimanche : “Par respect pour la vie privée et la confidentialité des familles que nous sommes honorés de servir, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage cette affaire”.