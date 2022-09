Une femme déclarée morte par erreur par Service Canada depuis près d’un an demande des réponses

Au début, Teresa Shum et son mari, Mark, ont trouvé la situation amusante. Le couple Markham a reçu un avis en février de l’Agence du revenu du Canada (ARC) indiquant que l’un des crédits d’impôt de Mark avait été refusé en raison du changement de son état civil en veuf.

“Nous avons été vraiment pris par surprise”, a déclaré Shum. “J’étais comme ‘Je ne suis pas mort, je suis juste là.’ “

L’humour s’est rapidement dissipé lorsqu’ils ont réalisé que la situation ne pouvait pas être réglée immédiatement et que Shum, qui est à la retraite, serait privé de certains avantages. Elle dit qu’ils ont immédiatement interjeté appel auprès de l’ARC et que son statut a été corrigé dans un délai d’environ un mois après trois entretiens téléphoniques pour prouver qu’elle était bien en vie.

Cependant, l’ARC lui a envoyé une lettre lui demandant de contacter Service Canada, où ils ont dit que la mise à jour incorrecte selon laquelle elle était décédée en octobre 2021 était à l’origine.

Ainsi, en avril, Shum a décidé de faire corriger l’erreur de Service Canada. Il lui faudrait encore cinq mois d’appels et de visites pour que le dossier soit officiellement changé.

Service Canada a déclaré à CBC News dans un communiqué envoyé par courrier électronique plus tôt ce mois-ci qu’il avait supprimé la date du décès sur le compte de Shum au 31 août. Il a déclaré que cet incident ne se produisait pas régulièrement.

Mais la Fédération canadienne des contribuables demande un meilleur service de la part d’organismes comme Service Canada, affirmant que des contribuables comme Shum se sont souvent plaints de longs délais d’attente au téléphone et en personne. Pendant ce temps, Shum exige des réponses sur la façon dont cela s’est produit en premier lieu.

De longues attentes, transmises d’agent à agent

“Comment quelqu’un peut-il simplement modifier vos données et vous dire que vous êtes mort sans certificat de décès ?” Shum s’est demandé quand elle a commencé à contacter Service Canada.

“Bien sûr quand tu appelles [Service Canada]chaque appel est une attente de trois heures », a-t-elle dit. « Personne ne savait ce qui se passait, alors j’ai décidé d’aller à Service Canada.

Shum dit qu’en visitant un bureau de Service Canada à Markham en avril, elle a fait la queue pendant des heures avant d’être interviewée par un agent qui lui a dit de soumettre plusieurs formulaires à différents ministères de Service Canada, y compris le Régime de pensions du Canada (RPC) et les services sociaux. Numéro d’assurance (NAS).

“Ensuite, on m’a dit qu’il faudrait six à huit semaines pour que le record soit fixé.”

Mais à la fin des huit semaines, l’agent a appelé Shum pour l’informer qu’ils avaient manqué un formulaire et qu’elle devait revenir à Service Canada et recommencer le processus. Cette fois, se souvient-elle, l’agent a dit qu’il y aurait une étiquette “urgente” sur son cas afin qu’elle n’ait pas à attendre encore six à huit semaines.

Tous les agents ont dit la même chose : “Quelqu’un s’en occupe”.​​​​​ – Teresa Shum, sur son expérience avec Service Canada

Alors qu’elle était toujours incapable d’accéder à son compte Service Canada en juillet et qu’elle n’avait eu de nouvelles de personne, Shum a essayé de rappeler. Elle a dit avoir parlé à plusieurs agents tout au long du mois.

“Tous les agents ont dit la même chose, ‘Quelqu’un s’en occupe'”, a-t-elle dit, notant que certains des agents ont dit qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait avec son cas parce qu’ils n’étaient pas impliqués dans les conversations précédentes avec les agents. .

Shum a déclaré que lors d’un de ces appels, un agent lui avait dit qu’Immigration Canada s’occupait de sa situation.

“J’ai dit ‘Je suis un citoyen canadien.’ … Elle n’a même pas vérifié mon compte avant de me répondre.”

Pendant cette période, Shum, qui est à la retraite, n’a pas pu demander ses prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse.

Elle a également contacté sa députée de Markham—Stouffville, Helena Jaczek, qui, selon Shum, a également tenté de l’aider à accélérer le processus.

Appels pour un meilleur service : Fédération canadienne des contribuables

Jay Goldberg, directeur pour l’Ontario de la Fédération canadienne des contribuables, affirme avoir constaté de nombreux cas de mauvais service de la part de l’ARC et de Service Canada, notamment de longs temps d’attente et des difficultés à obtenir des réponses des agents.

“Ces organisations doivent se rappeler que nous sommes les contribuables, nous sommes les responsables. Ils nous servent, et non l’inverse”, a déclaré Goldberg.

Il décrit l’erreur avec le dossier de Shum comme une “énorme erreur” et dit que Service Canada aurait dû travailler 24 heures sur 24 pour la réparer.

Jay Goldberg, directeur ontarien de la Fédération canadienne des contribuables, dit qu’il n’est pas approprié que le contribuable passe son temps à rectifier une erreur comme un cas de décès par erreur. (Soumis par Jay Goldberg)

“Entendre cet exemple où nous avons cette pauvre femme déclarée morte qui ne l’est pas, attendant des heures et des heures pour essayer d’obtenir l’attention de Service Canada, c’est inacceptable.”

David Rotfleisch, un avocat fiscaliste de Toronto, n’a pas travaillé spécifiquement sur le cas de Shum, mais il a déclaré qu’il devrait y avoir une personne désignée au sein du système pour aider à gérer des incidents comme celui-ci.

“La solution simple est d’avoir quelqu’un qui s’occupe de ce problème particulier, quelqu’un qui coordonne au niveau fédéral.”

Service Canada répond

Dans une déclaration à CBC News, Service Canada a déclaré en décembre 2021 qu’une date de décès avait été ajoutée au dossier de Shum indiquant qu’elle était décédée le 15 octobre 2021. Service Canada a déclaré qu’après la visite de Shum en avril, il avait pris des mesures pour retirer le date de décès du système, mais le processus n’a pas été complété correctement.

“Le 31 août 2022, Service Canada a terminé le processus correctement et a supprimé la date de décès sur son compte”, indique le communiqué, ajoutant que Shum peut désormais accéder à son compte pour demander ses prestations de retraite du RPC.

Service Canada a également déclaré que cette instance était inhabituelle et enquête toujours sur la manière dont l’erreur s’est produite et sur la raison pour laquelle la modification n’a pas été traitée correctement en avril.

Dans une déclaration à CBC News, Service Canada a déclaré que des cas comme celui de Shum sont inhabituels et qu’il étudie toujours comment l’erreur s’est produite et pourquoi le changement n’a pas été traité correctement la première fois. (Christian Milette/Radio-Canada)

L’ARC a déclaré que la cause de l’erreur peut varier.

“Il peut s’agir d’une erreur humaine, d’une mauvaise communication d’un autre ministère ou, le plus souvent, d’une erreur commise lorsqu’une déclaration est produite au nom d’une personne décédée avec un numéro de NAS incorrect”, a déclaré l’agence fiscale dans un communiqué.

Pour sa part, l’ARC a déclaré qu’elle avait déjà mis en place un certain nombre de mesures de protection dans le système avant le cas de Shum, afin de réduire la probabilité que cette erreur se produise. Celles-ci comprennent la révision des formulaires et des procédures pour réduire le risque qu’un contribuable puisse faire une erreur dans sa déclaration de revenus et la collaboration avec d’autres ministères pour valider les dossiers.

“Bien que le problème persiste, la prévalence diminue considérablement”, indique le communiqué.

Shum dit qu’elle mérite de savoir pourquoi et comment cela s’est produit. Elle a l’impression que sa sécurité a été violée, car ses données ont été modifiées à son insu.

“L’information a été envoyée à chaque département, rapidement. Mais quand je veux la corriger, il me faut presque un an pour le faire”, a-t-elle déclaré.

“Le désagrément, la frustration, le temps et l’effort, ce n’est pas bon.”