Une femme déclarée «morte» il y a des années a été retrouvée vivante et mariée alors qu’un homme était en prison pour «meurtre»

Une femme déclarée morte il y a 7 ans dans l’Uttar Pradesh a été retrouvée vivante et mariée, tandis qu’un homme purgeait une peine de prison pour l’avoir “assassinée”. L’homme, un certain Vishnu, a été reconnu coupable et condamné à 7 ans d’emprisonnement par un tribunal pour Selon la police, la femme en question se serait enfuie avec son amant et s’est mariée, selon un rapport de Mirror Now. Plus tard, le couple s’est déplacé vers le district de Hathras. Pendant ce temps, la mère de Vishnu s’est approchée du tribunal pour demander justice pour son fils, qui avait été accusé d’avoir kidnappé et tué la femme alors qu’elle était adolescente.

La police a présenté la femme au tribunal d’Aligarh et a cherché à faire un test ADN pour établir son identité. Le père de la femme l’a identifiée comme sa fille. Lorsque tout l’incident s’est produit il y a 7 ans, il avait identifié un corps inconnu à Agra comme étant sa fille, a rapporté India Today.

La mère de Vishnu avait auparavant approché le surintendant principal de la police d’Aligarh (SSP) Kalanidhi Naithani et lui avait dit qu’elle avait des informations sur le fait que la fille «morte» était vivante et mariée, avec des enfants. Lorsque Naithani a ordonné une enquête sur l’incident, les informations actuelles ont été révélées.

Plus tôt cette année, lors d’un incident similaire, une femme déclarée morte par la CBI s’est présentée devant un tribunal de Muzaffarpur, dans le Bihar. Le juge stupéfait a ensuite signifié un avis de justification à l’agence centrale d’enquête. L’Hindustan Times a rapporté qu’au cours du procès de l’affaire du meurtre du journaliste Rajdeo Ranjan, la CBI a déclaré que l’un des témoins, Badami Devi, était décédé.

L’agence a même montré son certificat de décès. Cependant, après avoir suivi l’affaire dans les journaux, le témoin s’est présenté devant le tribunal. Le journaliste a été abattu sur un marché du Bihar. L’avocat du pétitionnaire a déclaré qu’il était choquant qu’une institution de premier plan comme CBI ait produit un faux certificat. Il a déclaré que les actions de l’agence étaient suspectes et pourraient être une tentative d’accuser à tort d’autres personnes impliquées dans l’affaire.

