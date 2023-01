Une femme décède après une longue attente à l’hôpital de la Nouvelle-Écosse

Le mari d’une femme décédée dans un hôpital de la Nouvelle-Écosse après des heures d’attente pour des soins partage son histoire alors que les politiciens provinciaux exigent des réponses du gouvernement.

Gunter Holthoff a expliqué comment il avait dû regarder sa femme Allison souffrir de douleur dans une salle d’urgence de fortune bondée du Centre régional de soins de santé de Cumberland (CRHCC) le soir du Nouvel An, attendant des soins «à un point où ils ne pouvaient pas nous ignorer plus.”

Il a dit qu’ils étaient arrivés à l’hôpital avant midi et que sa femme avait été déclarée morte avant la fin de la journée.

Holthoff a déclaré que tout avait commencé le matin du réveillon du Nouvel An, lorsque sa femme s’est réveillée et a dit qu’elle avait des maux d’estomac.

Selon Holthoff, Allison était tombée de son cheval en septembre 2022 et ressentait de la douleur depuis.

“Ça a été des moments difficiles pour elle”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi après-midi.

Allison a décidé de prendre un bain le 31 décembre dans l’espoir de soulager sa douleur, mais Holthoff dit qu’environ 10 minutes plus tard, ses enfants appelaient que “maman avait besoin d’aide”.

“Elle était allongée par terre dans le couloir, elle s’était allongée de douleur”, se souvient-il.

Il a décidé de ne pas appeler le 911 en raison du long temps d’attente qu’ils avaient enduré – quatre à cinq heures pour une ambulance – lorsqu’Allison est tombée de cheval quelques mois plus tôt.

Holthoff a conduit Allison au CRHCC à Amherst, N.-É., à environ 20 minutes de leur domicile à Tidnish, N.-É., et est arrivée peu après 11 h.

“ELLE NE FAIT PAS BIEN”

Le couple a terminé le triage juste après 11h20, selon Holthoff, avant de se diriger vers la salle d’attente temporaire dans le hall de l’hôpital.

Le personnel a ensuite prélevé des échantillons de sang et d’urine, ce qui, selon Holthoff, était un processus difficile, sa femme souffrant tellement.

“J’ai dit à l’infirmière de triage et à la dame derrière le bureau que ça empirait”, a-t-il dit. “Elle n’allait pas bien et souffrait.”

Holthoff dit que d’autres patients dans la salle d’attente ont également alerté le personnel de la détérioration de l’état de santé de sa femme.

À ce stade, il dit que sa femme était allongée sur le sol en position fœtale. Finalement, le personnel médical lui a demandé de se remettre dans le fauteuil roulant.

Ce n’est que vers 15 heures que la femme de Holthoff a été sortie de la salle d’attente et dans une salle d’examen. Il dit que d’autres échantillons de sang ont ensuite été prélevés.

En attendant, Holthoff dit qu’il est allé au bureau des soins infirmiers environ cinq fois de plus pour leur dire que l’état de sa femme empirait.

Tout en essayant d’aider Allison à utiliser un bassin de lit, il dit qu’une infirmière lui a demandé si elle était “toujours comme ça”.

C’est alors que Holthoff dit que les yeux d’Allison ont commencé à rouler dans sa tête. Il dit que l’infirmière lui a alors demandé si sa femme se droguait, ce à quoi il a répondu «non».

“J’AI L’IMPRESSION DE MOURIR”

Holthoff a déclaré qu’Allison lui avait déjà dit qu’elle avait l’impression de mourir dans la salle d’attente, mais à ce stade, elle a commencé à le dire de plus en plus.

“‘J’ai l’impression de mourir. Ils vont me laisser mourir ici'”, se souvient Holthoff.

C’est vers 17 h 30 ou 18 h – environ sept heures après l’arrivée du couple à l’hôpital – qu’Allison a commencé à crier de douleur et à demander de l’aide.

Une nouvelle infirmière est venue dans leur chambre pour vérifier à nouveau sa température, sa tension artérielle et son oxygène.

Holthoff dit qu’à ce moment-là, le pouls d’Allison affichait environ 100 et sa tension artérielle se situait entre 40 et 60.

“Tout s’est passé rapidement après ça, tout le monde a commencé à accélérer le rythme”, a-t-il déclaré. “C’était la première fois que j’avais vraiment l’impression que quelqu’un faisait attention à nous.”

Enfin, Allison a vu un médecin, a reçu deux litres de liquides IV et quelque chose pour sa douleur. Elle a ensuite subi un électrocardiogramme et a été préparée et emmenée dans la salle de radiographie.

Pendant sa radiographie, Holthoff a quitté la pièce pendant quelques minutes pour une courte pause. Quand il est revenu, sa femme hurlait de douleur.

“‘Je ne peux pas respirer. J’ai mal, ne me bougez pas, j’ai mal'”, a déclaré Holthoff, sa femme criait.

Holthoff a déclaré que les yeux d’Allison avaient recommencé à rouler dans sa tête et qu’un “Code Blue” – qui informe le personnel médical d’un arrêt cardiaque – a été appelé sur le système de sonorisation. La pièce dans laquelle elle se trouvait s’est rapidement remplie de personnel médical.

“Tellement de gens vont et viennent. C’était comme une putain de gare. C’était bondé”, a-t-il dit. “C’était occupé.”

Holthoff a appris que sa femme avait été réanimée trois fois. À ce stade, il espérait toujours la ramener chez elle dans quelques jours, semaines ou même mois.

Mais ensuite, on a dit à Holthoff qu’il n’y avait pas beaucoup d’espoir pour sa femme et que les chances n’étaient pas en sa faveur. L’appel a été lancé pour ne pas se faire opérer.

Il a dit qu’un médecin lui avait dit que le scanner avait montré une hémorragie interne. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de déterminer exactement d’où provenait le saignement.

« ELLE A ÉTÉ NÉGLIGÉE »

“Ils avaient 1% de chances de la maintenir en vie grâce à la chirurgie, mais à ce moment-là, il n’y avait pas beaucoup de chances qu’elle ait jamais une vie normale ou digne”, a déclaré Holthoff, affirmant qu’elle avait déjà subi une perte de sang importante. organes vitaux, y compris son cerveau.

Après que les membres de la famille, les amis et les trois enfants d’Allison aient fait leurs derniers adieux, Holthoff a déclaré que sa femme était officiellement décédée vers 23h30.

“Malheureusement, j’ai l’impression qu’elle a été négligée et c’était à un point où ils ne pouvaient plus nous ignorer. C’était une situation terrible pour ma femme, pour mes enfants et pour beaucoup de gens dans la communauté.

“Je suis juste perdu.”

Gunter Holthoff et Jaimie Nelson, le mari et la sœur d’Allison Holthoff, et la députée de Cumberland North Elizabeth Smith-McCrossin prennent la parole lors d’une conférence de presse le 9 janvier 2023.

APPELS À UNE ACTION IMMÉDIATE

La famille d’Allison, ainsi que plusieurs politiciens provinciaux, demandent au gouvernement de la Nouvelle-Écosse de prendre des mesures immédiates pour régler la crise des soins de santé dans la province.

Dans une lettre adressée à la ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Michelle Thompson, la députée de Cumberland North, Elizabeth Smith-McCrossin, demande des réponses sur les raisons pour lesquelles Allison a attendu des heures pour des soins au CRHCC le 31 décembre 2022, malgré des signes de détresse médicale en attendant dans le département d’urgence.

Allison, mère de trois enfants, est décédée à l’hôpital.

Smith-McCrossin appelle également à une “enquête urgente sur cette situation tragique”.

Député d’Halifax Brendan Maguiredéputé du NPD Suzanne LeBlanc et le député Iain Rankin font partie des politiciens qui se joignent aux appels de Smith-McCrossin pour une enquête sur la mort d’Allison.

La lettre de Smith-McCrossin fait également référence à une demande de rencontre avec Thompson pour discuter du service des urgences de l’hôpital plus tôt dans la semaine – une demande qui, selon elle, a été refusée.

“Je pense que de nombreux changements doivent être apportés pour assurer la sécurité des résidents du comté de Cumberland qui ont besoin de soins médicaux d’urgence”, a déclaré Smith-McCrossin dans sa lettre à Thompson.

NS HEALTH MENANT UNE ENQUÊTE

Dans un courriel à CTV News lundi, un porte-parole du ministère de la Santé et du Bien-être a déclaré que Nova Scotia Health menait une enquête pour déterminer ce qui était exactement arrivé à Allison.

Le département indique que les résultats de l’enquête seront partagés avec la famille une fois terminés.

“Nous avons lancé un examen de qualité des circonstances et nous nous engageons à mener à bien ce processus et à nous assurer que nous revenons à la famille avec les recommandations de cet examen de qualité”, a déclaré Thompson, lors d’une interview avec CTV News tôt lundi après-midi. .

Thompson dit que le but de l’examen de la qualité, qui est lancé automatiquement, est de mieux comprendre exactement ce qui est arrivé à Allison ce jour-là.

“Je n’ai pas les détails du cas et je ne peux pas en parler, mais un examen de qualité permet à l’équipe d’examiner le parcours d’un patient et de comprendre où les choses vont bien et où les choses vont mal, et comment nous pouvons améliorer le système.”

Thompson a déclaré que les conclusions de l’examen de la qualité ne seront pas rendues publiques.

MLA DEMANDE UNE ACTION AUX SOINS DU CRHCC

Pendant ce temps, Smith-McCrossin a publié lundi une deuxième lettre – cette fois adressée au premier ministre Tim Houston – demandant de l’aide pour mettre en œuvre de toute urgence un plan de services de santé d’urgence en sept points au CRHCC.

Le plan en sept points comprend des mesures à court terme qui, selon Smith-McCrossin, contribueront à assurer des soins sûrs et opportuns aux personnes vivant à Cumberland North.

Le plan demandé pour répondre aux besoins des services de santé d’urgence comprend :

Placer un professionnel de la santé dédié dans la salle d’attente temporaire/improvisée de la salle d’urgence (ER) du CRHCC pour surveiller et fournir une évaluation médicale continue des personnes qui attendent de voir l’urgentologue. Nommer du personnel pour achever de toute urgence les rénovations de la salle d’urgence principale du CRHCC. Le gouvernement provincial communique avec les familles dont un proche est décédé aux urgences en attendant des soins et s’assure qu’une enquête est menée. Nommez un conseiller patient dédié du ministère de la santé pour aider la famille, répondre aux questions et être une ressource et un soutien. Réaffecter immédiatement le personnel infirmier pour assurer des niveaux de dotation sécuritaires à l’urgence au CRHCC. Poursuivez avec le recrutement urgent de professionnels de la santé au CRHCC, offrant des primes et des postes à temps plein pour attirer notamment les infirmières. Établir une clinique sans rendez-vous huit heures par jour, sept jours semaine à côté de l’urgence au CRHCC pour répondre à tous les besoins de soins médicaux non urgents dans la communauté. Affichez publiquement les temps d’attente en temps réel pour les urgences et les ambulances. Exiger qu’EHS développe des partenariats avec les pompiers locaux et d’autres agences de premiers secours pour soutenir le transfert en toute sécurité des patients vers les hôpitaux jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’intervenir et jusqu’à ce que le problème de disponibilité des ambulances puisse être résolu.

Actuellement, le service d’urgence du CRHCC subit des rénovations en raison d’une inondation en mai 2022. L’urgence a été temporairement déplacée dans l’ancien service de soins ambulatoires.

En octobre, le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse a envoyé un communiqué de presse indiquant que le CRHCC continuait de faire face à des pénuries de personnel, à un surpeuplement dans les unités d’hospitalisation et à un volume élevé de patients.

Le communiqué indiquait que les temps d’attente des patients au service des urgences de l’hôpital “pourraient être longs”.

L’autorité sanitaire a également recommandé que les personnes nécessitant des soins moins urgents visitent le centre de traitement d’urgence Parrsboro du centre de soins communautaires de South Cumberland, le centre d’urgence collaboratif de l’hôpital All Saints Springhill ou le centre de traitement d’urgence du North Cumberland Memorial Hospital à Pugwash, en Nouvelle-Écosse.

NÉCROLOGIE ET ​​GOFUNDME

Dans la nécrologie d’Allison, on se souvient de la femme de 37 ans comme d’une “véritable fonceuse”, avec un cœur et un amour incroyables pour sa famille.

Allison était chef adjointe et trésorière du service d’incendie volontaire de Tidnish Bridge.

Selon sa nécrologie, elle a passé du temps dans les cadets aux côtés de sa fille Holly, devenant une «instructrice civile».

En 2020, Allison s’est inscrite au Nova Scotia Community College et a obtenu son diplôme trois semaines seulement avant sa mort.

Sa nécrologie indique qu’elle laisse derrière elle son mari, Gunter Holthoff et ses trois enfants, Holly et Hayden et Heidi.

Une célébration de la vie a eu lieu vendredi. Un service funéraire a eu lieu samedi au cimetière Riverside à Tidnish, N.-É.

Un GoFundMe créé par la cousine d’Allison, Erin, il y a une semaine avait déjà collecté plus de 15 000 $ à 13 heures lundi.

La collecte de fonds dit que l’argent permettra à Gunter de s’absenter du travail pour pleurer avec ses trois enfants et sa famille.