Une femme décède après un cambriolage présumé à Cheltenham alors que les flics lancent une enquête

Les COPS ont lancé une enquête sur la mort d’une femme après un cambriolage présumé.

La victime âgée, âgée de 90 ans, a été tragiquement découverte chez elle à Greville Court, Benhall, Gloucestershire.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux vers 11 h 40 le lundi 8 mai, après que l’OAP a été retrouvé inconscient.

Elle est malheureusement décédée le lendemain.

Les flics ont déclaré que sa mort était traitée comme « inexpliquée et non suspecte » car ils travaillent avec le coroner de la région pour établir une cause.

La police du Gloucestershire a déclaré: « Les agents du département des enquêtes criminelles de la gendarmerie demandent à quiconque a été témoin d’une activité suspecte dans la région entre 15 heures le samedi 6 mai (jour du couronnement), lorsque la femme a été vue pour la dernière fois par des proches, et 23h40 le lundi , mai 8 pour prendre contact.

« Les premières enquêtes ont indiqué qu’un homme a été vu en train d’agir de manière suspecte dans la zone entre 22h et 23h le dimanche 7 mai.

« Il portait un pantalon sombre, une veste sombre et un haut à capuche clair en dessous.

« Les agents aimeraient avoir des nouvelles de toute personne disposant d’une caméra de tableau de bord ou d’images de vidéosurveillance qui vit à proximité ou passait devant la route A40 Gloucester près de la station-service Esso Red Apple entre ces heures. »

Vous pouvez également contacter Crimestoppers au 0800 555 111.